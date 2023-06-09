"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الزيتون خلال شهر يونيو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الزيتون مراعاتها، خلال شهر يونيو، وتمثلت التوصيات في الآتي.

- أهم العمليات

- التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأصناف المطعومة

- زيادة عدد النقاطات مع تقدم الاعمار الصغيرة بهدف توفير كمية الرطوبة اللازمة لذلك

- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

- ضبط عمليات الري وعدم الأفراط في الري

- دهان الجزوع بالبلاستك لحماية الأشجار من أشعة الشمس

- التسميد

- الأشجار التي تروى بالغمر

- الأشجار عمر سنة الى عامين يتم إضافة 100 جم الى 150جم سلفات نشادر او نترات نشادر

- يتم إضافة 300 جم سماد المركب للأشجار أكبر من 3 سنوات

- يتم إضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والاعمار الكبيرة 300 جم

ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوم بمعدل 2 تسميد فى الشهر

- تسميد أشجار الزيتون التي تروى بالتنقيط

الرية الاولى – يضاف 2 ك سلفات نشادر + 1/2كجم سلفات ماغنسيوم

الرية الثانية - يضاف 3 ك سماد مركب

الرية الثالثة - يضاف 3 ك سلفات بوتاسيوم

يضاف 2 لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر

يضاف1 لتر حامض فوسفوريك مرة كل15 يوم بتبادل مع 1 لتر حامض نيترك مرة كل 15 يوم.

- التسميد الورقي

ملحوظة يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور اعراض نقص العناصر على الأشجار يكرر ويتم كما ياتى350جم حديد مخلبي+ 150جم زنك مخلبي +150جم منجنيز مخلبي +75جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس+ 50جم سلفات نحاس +200جم يوريا ( لرفع كفاءة الامتصاص).

- برنامج الري

السنة الأولى 20 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 22 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 25 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 30:25 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 55:40 لتر/ الشجرة

السنة السادسة 60:55 لتر/ الشجرة

أكبر من 7 سنوات 70 لتر/ الشجرة

معدل الري 3 ريات في الأسبوع لتفادي أمراض أعفان الجذور

ملحوظة في حالة وجود أي إضربات علي الأشجار و يرجع ذلك علي حسب نوع التربة يتم خلاها تقليل او زيادة المياه

- برنامج المكافحة

مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية

- يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل وقائي بإضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لترماء

- مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق) ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب، لمبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة- موسبيلان 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة

- مكافحة الحشرات القشرية برش أي مبيد حشري مضاف الية أي مادة نشرة معدن