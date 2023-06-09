سكرتير عام مطروح يتفقد أعمال القافلة التعليمية لطلاب الثانوية العامة

ضمن مبادرة "حياة كريمة"..

تفقد اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام لمحافظة مطروح أعمال القافلة التعليمية لمراجعة المواد الدراسية لطلاب الشهادة الثانوية العامة والتي تنظمها مؤسسة "حياة كريمة" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال مبادرة (١٠ أيام تقدر) لعرض المراجعة النهائية للمواد الدراسية من خلال خبراء التعليم.

جاء ذلك بحضور النائبة سحر عيد، وأسامة المرسي، مدير مكتبة مصر العامة وعبدالرحمن الطباخ، منسق مؤسسة "حياة كريمة" بمطروح، وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة بمطروح لتخفيف الأعباء عن الطلاب وأولياء أمورهم، والتي تشهد إقبال وحضور كبير من طلاب الشهادة الثانوية العامة بأقسامها الثلاث في إطار التيسير على أبناء مطروح وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

وقدّم سكرتير عام المحافظة الشكر على المبادرة متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب مع تحقيق أقصى استفادة من الدروس والمراجعات المقدمة.

جاء ذلك تيسيرًا على أبناء مطروح طلاب الشهادة الثانوية العامة وتحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

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