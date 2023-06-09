حلمى النمنم يكشف لـ"الشاهد" كيف تأمر الإخوان على هدم مؤسسات الدولة

قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الفرق بين 25 يناير، و 18 و19 يناير 1977، هو الفرق بين المشير الجمسي والمشير طنطاوي، أن عندما تحدث معه رئيس الحكومة قال له: "أنا باخد تعليماتي من القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجمسي قال"طلبنا أن اللي زعل الناس يتشال شيل القرارات ومشي القيسوني"، مشيرًا إلى أنها لم تعد ثورة والرئيس السادات أكمل.

الفرق بين الدولة وألا دولة

وتابع، أن الرئيس السادات، عمل ماهو أخطر شيء بعد ذلك وهو مشروع السلام في نفس العام، مشيرًا إلى أن الفرق بين الدولة والا دولة ليس أن يخرج أحد ويقول أن الزعيم والكبير، ولكن الدولة هي مؤسسات قوية وراسخة، والفرق بين الدولة والقبيلة أن شيخ القبيلة هو من يقرر كل شيء، مؤكدًا أن الدولة مؤسسات قوية وصامدة وتقف على قدميها.

وأشار إلى أن الجزء التأمري للإخوان في 2011 هدم الشرطة “هانولع” في الشرطة، وبعدها كان الدور على الجيش، وذهبوا في مارس لوزارة الدفاع، وبعدها النيابة العامة والمحكمة الدستورية.