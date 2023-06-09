زيادة مخصصات المكافآت.. مفاجآت تنتظر الموظفين فى الموازنة الجديدة

تعتزم الحكومة فى الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2023-2024 زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين لـ 470 مليار جنيه مقابل 410 مليارات جنيه فى الموازنة الحالية للعام المالى 2022-2023 .

وتمثل اعتمادات الأجور وتعويضات العاملين نسبة 15.7% من إجمالى المصروفات فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024 البالغة 2.9 تريليون جنيه.

ترجع الزيادة هذا العام إلى تأكيد الحكومة على استمرار تحسين الأوضاع الوظيفية لجموع العاملين بالجهاز الإدارى للدوبة بصفة عامة من خلال تعجيل منح العلاوة الدورية والخاصة والحافز الإضافة اعتبارًا من أول أبريل 2023 بدلًا من أول يوليو 2023، وكذا إقرار علاوة الحد الأنى للحزمة الاجتماعية ليكون الحد الأدنى لتلك الحزمة 1000 جنيه.

تشهد الموازنة الجديدة زيادة مخصصات تمويل العمالة الدائمة إلى 102 مليار جنيه لعام 2023/2024 مقابل 93.7 مليار جنيه فى الموازنة الحالية لعام 2022/2023.

وارتفعت مخصصات العمالة المؤقتة من 8.1 مليار جنيه فى موازنة عام 2022-2023 لـ 9.9 مليار جنيه فى موازنة العام المالى 2023/2024.

وتزاد مخصصات المكافآت للعاملين بالدولة إلى حدود 170.6 مليار جنيه فى مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2023-2024 مقابل 153.6 مليار جنيه فى الموازنة الحالية لعام 2022-2023.

كما ضاعفت الحكومة مخصصات المزايا النقدية للعاملين إلى حدود 35.9 مليار جنيه فى مشروع موازنة العام المالى 2023-2024 مقابل 13.3 مليار جنيه فى الموازنة الحالية 2022-2023، وعززت مخصصات المزايا العينية لـ 10.6 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة مقابل 9.6 مليار جنيه فى الموازنة السابقة، والمزايا التأمينية من 43.6 مليار جنيه لـ 47.7 مليار جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.

وبلغت قيمة المخصصات الموجهة للبدلات النوعية 39.4 مليار جنيه فى مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2023-2024 مقابل 34.5 مليار جنيه فى الموازنة الحالية للعام المالى 2022-2023.

وارتفعت حصة المساهمة الحكومية فى صناديق المعاشات فى الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2023-2024 بقيمة 134.7 مليار جنيه، مقابل 127 مليار جنيه فى الموازنة الحالية.