حمزة الجمل يكشف أسباب خسارة الإسماعيلي أمام الطلائع

كشف حمزة الجمل، المدير الفنى للإسماعيلي سبب خسارة فريقه أمام طلائع الجيش فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم.

وأكد الجمل، فى تصريحات عقب المباراة، إن الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين بسبب تأثير الشد العصبي، كان سببًا رئيسيًا فى هذه الخسارة.

وأبدى الجمل حزنه لهزيمة فريقه الليلة من الطلائع بهدف نظيف، لافتًا إلى أن وراء فقد 3 نقاط هو وقوع جميع اللاعبين تحت تأثير الشد العصبي، لاستعجال الجماهير التعادل بعد تقدم المنافس في بداية الشوط الثاني.

وقال مدرب الدراويش إنه دفع بالتشكيل الأساسي "المتجانس" للإسماعيلي لتحقيق نتيجة إيجابية على حساب الطلائع للابتعاد عن المنطقة الخطرة بجدول المسابقة المحلية، لكن جاءت نتيجة اللقاء مخيّبة لآماله.

وأضاف أن التغييرات التي أجراها في صفوف الإسماعيلي بالشوط الثاني بمشاركة محمود الشبراوي وعماد حمدي وعمر الساعي وأبو بكر حمزة الجمل مكان ياو أنور ومحمد حسن وأحمد مدبولي وكريم عرفات الهدف منها تجديد الدماء ووضع لتفوق المنافس حد لتفوق المنافس.

وأشار المدير الفني للإسماعيلي إلي أنه فوجئ استعجال الحكم محمود البنا منح المدافع محمد هاشم الإنذار الثاني ليطرده من الملعب لتنهار معنويات زملاءه ويفقدوا تماما التركيز بالميدان.

وأوضح أن طلائع الجيش يمتلك لاعبين أساسيين وبدلاء بنفس المستوى واستطاع مدربهم القدير عبد الحميد بسيوني أن يوظفهم في مواجهة الإسماعيلي وأن يستغل قدراتهم وإمكاناتهم لإحراز ثلاث نقاط ثمينة.

وأكد أنه لا بد غلق صفحة الهزيمة من طلائع الجيش والتركيز في اللقاءات الرسمية المقبلة بداية من أسوان 29 يونيو الجاري بإستاد الإسماعيلية والأهلي ثم الداخلية والاتحاد وأطمئن الجماهير وجميع عناصر اللعبة أنه لا داعي للتشاؤم والإسماعيلي لن يهبط للقسم الثاني.

ويحتاج الاسماعيلى لتحقيق الانتصارات خلال الفترة المقبلة حتى يحافظ على تواجده فى المنطقة الدافئة .