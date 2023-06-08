الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حمزة الجمل يكشف أسباب خسارة الإسماعيلي أمام الطلائع

الإسماعيلى
الإسماعيلى

كشف حمزة الجمل، المدير الفنى للإسماعيلي سبب خسارة فريقه أمام طلائع الجيش فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم.

وأكد الجمل، فى تصريحات عقب المباراة، إن الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين بسبب تأثير الشد العصبي، كان سببًا رئيسيًا فى هذه الخسارة.

وأبدى الجمل حزنه لهزيمة فريقه الليلة من الطلائع بهدف نظيف، لافتًا إلى أن وراء فقد 3 نقاط هو وقوع جميع اللاعبين تحت تأثير الشد العصبي، لاستعجال الجماهير التعادل بعد تقدم المنافس في بداية الشوط الثاني.

وقال مدرب الدراويش إنه دفع بالتشكيل الأساسي "المتجانس" للإسماعيلي لتحقيق نتيجة إيجابية على حساب الطلائع للابتعاد عن المنطقة الخطرة بجدول المسابقة المحلية، لكن جاءت نتيجة اللقاء مخيّبة لآماله.

وأضاف أن التغييرات التي أجراها في صفوف الإسماعيلي بالشوط الثاني بمشاركة محمود الشبراوي وعماد حمدي وعمر الساعي وأبو بكر حمزة الجمل مكان ياو أنور ومحمد حسن وأحمد مدبولي وكريم عرفات الهدف منها تجديد الدماء ووضع لتفوق المنافس حد لتفوق المنافس.

وأشار المدير الفني للإسماعيلي إلي أنه فوجئ استعجال الحكم محمود البنا منح المدافع محمد هاشم الإنذار الثاني ليطرده من الملعب لتنهار معنويات زملاءه ويفقدوا تماما التركيز بالميدان.

وأوضح أن طلائع الجيش يمتلك لاعبين أساسيين وبدلاء بنفس المستوى واستطاع مدربهم القدير عبد الحميد بسيوني أن يوظفهم في مواجهة الإسماعيلي وأن يستغل قدراتهم وإمكاناتهم لإحراز ثلاث نقاط ثمينة.

وأكد أنه لا بد غلق صفحة الهزيمة من طلائع الجيش والتركيز في اللقاءات الرسمية المقبلة بداية من أسوان 29 يونيو الجاري بإستاد الإسماعيلية والأهلي ثم الداخلية والاتحاد وأطمئن الجماهير وجميع عناصر اللعبة أنه لا داعي للتشاؤم والإسماعيلي لن يهبط للقسم الثاني.

ويحتاج الاسماعيلى لتحقيق الانتصارات خلال الفترة المقبلة حتى يحافظ على تواجده فى المنطقة الدافئة .

اجد أساس إفتا اسم الاسم الاساسي الأخطاء الأ الأساس

الأكثر قراءة

اصطياد سمكة القرش المهاجمة لأحد رواد شواطئ البحر الأحمر

جنازة عسكرية للشهيد الرائد مصطفى عبد الرازق بمسقط رأسه بمركز طما

عبدالله محمود.. الجوكر المشاغب

كشف ملابسات فيديو قائد سيارة ثبت لوحات سوداء بدلاً من "المرورية"

نقيب التمريض تناقش دور القابلات في انخفاض معدل القيصريات بمصر

القبض على شاب قتل نجل خالته بسبب خلافات الميراث بالمنيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر وعمان.. آفاق واعدة

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس