محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة أحياء كفر الزيات (صور)

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الخميس، بتفقد أعمال التطوير الجارية بمدينة كفر الزيات، وذلك ضمن جولاته الدورية لمتابعة الأعمال الجارية في المراكز والمدن والأحياء، حيث تفقد أعمال تطوير مدخل المدينة وتشغيل نافورة المياه عقب تطويرها، بحضور عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

كما تفقد المحافظ أعمال توسعة ورصف وتطوير ميدان المحكمة، حيث تابع أعمال تركيب الانترلوك وأعمدة الإنارة، وتجهيز الطريق تمهيداً لوضع طبقة الرصف، مشيداً بجهود مجلس المدينة والشركة المنفذة في سرعة إنجاز الأعمال.

واختتم المحافظ جولته بزرع عدد من الأشجار في شارع الجيش ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

وعلى هامش الجولة استمع المحافظ إلى شكوى وطلب إحدى السيدات، موجهاً رئيس المدينة بسرعة توفير مطلبها.

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