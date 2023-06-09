"الأرصاد" تقدم عدة نصائح عند قيادة السيارة وقت سقوط الأمطار

شهدت البلاد الآن تساقط الأمطار في عدد من محافظات مصر، من بينها القاهرة الكبرى، وهي سقوط الأمطار في فصل الصيف، وذلك حسبما كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية لـ"الدستور"، قائلًة: "حاليًا إحنا فى الربيع حتى نهاية اليوم، وتستمر الأمطار حتى غدًا لكن بشدة أقل".

وتقدم الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد عدد من النصائح عبر "الدستور" لسائقي السيارات في الوقت الحالي، وكيفية تفادي وقوع أي حوادث أثناء سقوط الأمطار، في سياق السطور التالية:

يجب على السائق الالتزام جانب الطريق حتى انتظار تحسن الحالة الجوية، وهدوء تساقط الأمطار على الأماكن.

على السائق الذي يقود السيارة في الوقت الذي تسقط فيه الأمطار تجنب القيادة بسرعة، والالتزام بالهدوء حتي يتمكن من الرؤية جيدًا.

يجب على السائق التأكد من حالة السيارة قبل الخروج بها، وذلك في اليوم الذي يتأكد فيه عبر "الأرصاد" سقوط الأمطار.

الحفاظ على مسافة آمنة بين السيارات وبعضها البعض منعًا لوقوع الحوادث.

استخدام الغيارات العكسية أثناء القيادة في وقت سقوط الأمطار.

تجنب القيادة في الأماكن المنخفضة حتى لا تقع أي حوادث أو عوائق تعيق سير السيارة في الأمطار.

الحذر من برك الماء.

الالتزام بالتواجد داخل السيارة حتى تنتهي تساقط الأمطار.

استخدام المساحات الأمامية لإزالة الأمطار التي تتساقط على الزجاج الأمامي للسيارة.

الحرارة الجمعة 9 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 38 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 46 والصغرى 32.

درجات الحرارة السبت 10 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.