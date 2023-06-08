الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

هطول أمطار غزيرة على مناطق بالمنيا.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد (صور)

الأمطار
الأمطار

تشهد مدينة المنيا ومعظم مراكز المحافظة، الآن سقوط أمطار غزيرة ومتقطعة، وذلك بعد موجة من الطقس السيء الذي شهدته المحافظة اليوم، حيث ساد طقس شديد الحرارة تبعه رياح محملة بالأتربة وغيوم.

348366254_277889871379703_5111205711571357971_n

من ناحيتها، طالبت إدارة المرور بالمحافظة سائقي سيارات الأجرة والملاكي، بتوخي الحذر واتباع التعليمات المرورية المتبعة في مثل هذه الأحوال، ونصحت السائقين بالتوقف حال هطول الأمطار بغزارة تحسبا لحدوث سيول خوفا على أرواحهم وأرواح المواطنين، كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة رفع درجة الأستعداد القصوي وجاهزية المعدات تحسبا لهطول الأمطار بغزارة وحدوث سيول.

348366288_285114920530776_3493715120999605392_n

من ناحيته، أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، وذلك تحسباً لآية تداعيات ناتجة عن تقلبات الطقس التي تشهدها المحافظة "حاليا" وهي عبارة عن عاصفة محملة بالأتربة تمر بالبلاد.

348366288_285114920530776_3493715120999605392_n


وكلف المحافظ، مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار، كما وجه المحافظ، بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، وتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أى بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

353053288_269490878987366_7791099337902340821_n

وتدعو المحافظة كافة المواطنين بتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات والأسقف المعدنية وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تتأثر سلبا بتلك العاصفة، وذلك حفاظا على سلامتهم .

وتستقبل المحافظة شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أية طارىء من خلال رقم الخط الساخن 114، غرفة العمليات الرئيسية 2320001، 2342200، بالإضافة إلى بوابة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528.

353130687_774147154166763_673079318711052646_n
353081562_254119293886598_7431174183978279996_n
353074123_2000117213669960_454946422126223546_n
المنيا هطول أمطار غزيرة ومتقطعة مدينة المنيا والمراكز رفع درجة الاستعداد القصوى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني 2023

متحدث الخارجية: خالص المواساة لفرنسا فى حادث الطعن بمدينة «أنسى»

رئيس جامعة عين شمس: أدخلنا زراعة الكبد فى مصر منذ عشرين عامًا

عمال مصر يطالب العمل الدولي بتقديم دعم إضافي للتغلب على التحديات

رئيس الوزراء يجتمع مع أعضاء المجلس الاستشارى الاقتصادى

"بنزيما" يكشف سبب اختياره اتحاد جدة وموقف عائلته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس