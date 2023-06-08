هطول أمطار غزيرة على مناطق بالمنيا.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد (صور)

تشهد مدينة المنيا ومعظم مراكز المحافظة، الآن سقوط أمطار غزيرة ومتقطعة، وذلك بعد موجة من الطقس السيء الذي شهدته المحافظة اليوم، حيث ساد طقس شديد الحرارة تبعه رياح محملة بالأتربة وغيوم.

من ناحيتها، طالبت إدارة المرور بالمحافظة سائقي سيارات الأجرة والملاكي، بتوخي الحذر واتباع التعليمات المرورية المتبعة في مثل هذه الأحوال، ونصحت السائقين بالتوقف حال هطول الأمطار بغزارة تحسبا لحدوث سيول خوفا على أرواحهم وأرواح المواطنين، كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة رفع درجة الأستعداد القصوي وجاهزية المعدات تحسبا لهطول الأمطار بغزارة وحدوث سيول.

من ناحيته، أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، وذلك تحسباً لآية تداعيات ناتجة عن تقلبات الطقس التي تشهدها المحافظة "حاليا" وهي عبارة عن عاصفة محملة بالأتربة تمر بالبلاد.



وكلف المحافظ، مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار، كما وجه المحافظ، بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، وتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أى بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وتدعو المحافظة كافة المواطنين بتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات والأسقف المعدنية وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تتأثر سلبا بتلك العاصفة، وذلك حفاظا على سلامتهم .



وتستقبل المحافظة شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أية طارىء من خلال رقم الخط الساخن 114، غرفة العمليات الرئيسية 2320001، 2342200، بالإضافة إلى بوابة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528.