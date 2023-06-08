مديرية الشباب بمطروح تنظم ندوة دينية حول مواجهة الأفكار الهدامة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمطروح متمثلة فى إدارة تنمية الشباب، ندوة دينية للقضاء على الأفكار الهدامة وتصحيح المفاهيم الخاطئة بقاعة التعليم المدني بمركز شباب مطروح مقر النادي الثقافي، بحضور 20 شاب وفتاة.

وبحضور كل من محمد العلمي شاعر العامية وعضو نادي الادب بقصر ثقافة مطروح الذى إدارة الندوة والشيخ انور محمد متولي استاذ الوعظ والارشاد بمديرية اوقاف مطروح.



وخلال الندوة تعرف الأعضاء علي الأفكار المغلوطة وكيفية مواجهتها والقضاء عليها وتصحيح المفاهيم الخاطئة من شائعات وخلافات في الدين وتجديد الخطاب الديني وفق العقيدة والشرع وذلك تحت إشراف أسماء عبد الغفار مدير إدارة تنمية الشباب، والسعيد عبد الوهاب منسق النادى الثقافى، محمد خلف الله حجازي مشرف التنفيذ.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبتوجيهات نجوي صلاح وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لتنمية الشباب ، علاء الدسوقي المدير العام الأستاذة رضا سفينة مدير الادارة العامة للبرامج الثقافية وبتعليمات الدكتور وليد عبد العزيز رفاعى مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، أميرة منير وكيل المديرية للشباب، بالاهتمام بالنشء والشباب وتنمية قدراتهم، تنفيذا وتحقيقا لمبادئ التنمية المستدامة الشاملة فى ضوء رؤية مصر 2030.

مديرية الشباب بمطروح

مديرية الشباب بمطروح

مديرية الشباب بمطروح

مديرية الشباب بمطروح