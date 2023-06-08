منار الأولى على الإعدادية بالمنوفية: كلمة السر هى أمي ومساندة إخوتي وعمي

أكدت منار سامي محفوظ ابنة قرية دنشواي التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية والأولى على الشهادة الإعدادية المقيدة بمدرسة مصطفى كامل الإعدادية بقرية دنشواي أنها اعتمدت اعتمادًا كليًا على المذاكرة بالساعات الأولى في الصباح وقبل ذهابها للمدرسة، كما لفتت إلى أنها لم تأخذ أي دروس خصوصية ولكن كانت تحضر مجموعات التقوية المدرسية واستعانت بها على تحقيق هدفها.

وأضافت منار أنها تنتمي الأسرة كان كل هدفها هو دفعها للأمام والوقوف بجانبها حتى تحقق حلمها التي وضعه نصب عينها وعكفت على تحقيقه، وهو أن تصبح طبيبة أسنان وتدخل كلية الطب كااخيها الأكبر محمد المقيد الفرقة الرابعة بطب المنوفية وقدوتها ولفتت إلى أنها كان تستعين بشقيقها محمود المقيد أيضا الفرقة الأولى طب المنوفية في المذاكرة ووالدتها التي تعمل مدرسة للغة العربية بإدارة الشهداء التعليمية.

ووجهت منار الشكر والتقدير لعمها عبد العزيز الذي ودعمها وكان خير سند وشجعها بعد وفاة والدها منذ سنوات طويلة كما وجهت الشكر والامتنان لوالدتها التي كانت خير داعم لها ولأختها الأكبر والتي كرست حياتها بعد وفاة زوجها لتربية أبنائها والوصول بهم إلى المراكز الأولى المتقدمة دوما لتحقيق حلم الأب في أن يكونوا بكليات القمة.

وقالت والدة منار إن زوجها توفى عام 2015 منذ أن كانت منارا بالصف الأول الابتدائي ونجلها الأكبر بالصف الأول الإعدادي، وتمنت وقتها أن تؤدي رسالتها مع أولادها وتصل بهم إلى بر الأمان مهما كلفها الأمر، وكرست لهم حياتها، بالفعل كان فضل من الله أن من عليها بتفوق جميع أبنائها في الدراسة حتى هوايتهم تفوقوا فيها وحصدوا المراكز الأولى.