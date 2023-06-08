برئاسة تونس.. انطلاق المنتدى الأول للإعلام السياحي 12 يونيو

تنطلق فعاليات المنتدى الأول للإعلام السياحي برعاية رئيسة حكومة الجمهورية التونسية نجلاء بودن رمضان، والذي تنظمه وتشرف عليه المنظمة العربية للسياحة ووزارة السياحة التونسية واتحاد إذاعات الدول العربية، 12 يونيو الجاري، بمشاركةالمنظمة العالمية للصحفيين وكتاب السياحة وعدداً من كبار المسؤولين بقطاعي السياحة والإعلام ومسؤولي منظمات العمل العربي المشترك بجامعة الدول العربية وشخصيات إعلامية بارزة على إمتداد الوطن العربي خاصة وانه يقام على هامش المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.

وقال رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، إن هذا المنتدى ذو أهمية كبرى لتسليط الضوء على الإعلام بكافة تخصصاته المرئية والمسموعة والمقروءة والإعلام الرقمي الجديد بهدف إبراز المقومات السياحية والإرث الحضاري والتاريخي وتنوع الأنماط السياحية التي تحظى بها منطقتنا العربية مؤكدا بأن الإعلام والسياحة وجهان لعملة واحدة، مشيرا إلى أن الإعلامي هو سائح بامتياز، موضحا بأنه سيتم الإعلان بالتعاون مع اتحاد الإذاعات العربية إطلاق دورات تدريبية متخصصة في مجال الإعلام السياحي، بهدف تنمية وتطوير أبناء المنطقة العاملين في هذا المجال الهام إيمانا من المنظمة لتحقيق مستقبل أفضل فيجب بناء عقول بشرية قادرة على مواكبة العصر الجديد في كافة مجالات السياحة، مؤكدا بأن هذا المنتدى يحظى بدعم وتحفيز جامعة الدول العربية وعلى رأسها الأمين العام السيد أحمد أبوالغيط.

جلسات عمل المنتدى ستتناول محاور تاريخ الصحافة السياحية في العالم ومراحل تطورها وشمولية المقاصد العصرية ودور الإعلام في ترسيخها بالعالم العربي وواقع السياحة التونسية وآفاق تطويرها ودور الإعلام الجديد في الترويج السياحي ودور الإعلام والاتصال في تطوير السياحة العربية ودعم جهود الحكومات والأجهزة السياحية لرفع الوعي السياحي لدى المواطنين في الدول العربية والإعلام الجديد ودوره في خدمة السياحة والترويج الرقمي للسياحة.