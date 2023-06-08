نائب بالشيوخ يشيد برؤية الرئيس السيسي حول ملفات سد النهضة وأزمتي السودان وليبيا

أكد المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أهمية القضايا التي تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الأنجولي في العاصمة لواندا.

وأشاد المنزلاوي، في بيانه الخميس، بتأكيد الرئيس السيسي، أن هناك خطة لزيارة الأشقاء الأفارقة والتعاون في مجالات عديدة مثل تشجيع العلاقات في عدة مجالات وتبادل الخبرات، والتعاون في عدة مجالات مثل التجارة الخارجية والسياحة والأمن ومكافحة الإرهاب.

ونوه بتأكيد الرئيس السيسي، أن هناك فرصًا للاستثمار بين أنجولا ومصر، وأننا لدينا أكثر من 5000 شركة يمكن أن تعمل في مجالات التعاون المشترك والبنية التحتية والطاقة، وخبرتنا منذ 7 سنوات في بناء العاصمة الإدارية الجديدة مهمة للأجيال الجديدة، كما أكد الأهمية الكبيرة للرسالة التي وجهها الرئيس السيسي إلى السودانيين حول أهمية وقف إطلاق النار حقنًا للدماء وبدء الحوار لتحسين الحياة للأشقاء في السودان.

وقال إن الرئيس السيسي، كان واضحًا كعادته تمامًا عندما تحدث عن قضية سد النهضة، وتشديده على التزام مصر بمبدأ الحوار والتفاوض والسلام حول قضية سد النهضة، داعيًا إلى ضرورة التوقيع على اتفاق ملزم للجميع يستند إلى القانون الدولي وأن النيل هو المورد الوحيد لمصر، حيث إن 90% من أراضي مصر عبارة صحراء، وأن الجزء المعمور في مصر هو فقط المحيط بنهر النيل وصالح للزراعة، مشيدًا بحديث الرئيس السيسي، أيضًا عن الأزمة الليبية والدعوة إلى ضرورة بحث الأزمة الليبية وإيجاد حل للصراعات الدولية، لا سيما الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

كما أشاد عضو الشيوخ بحديث الرئيس الأنجولى، جواو لورنكو عن ملف سد النهضة ودعوته إلى الجلوس على طاولة الحوار لإيجاد المصلحة المشتركة بين دول المنبع والمصب وتشديده على أن نهر النيل يجب أن يكون مصدرًا للوحدة، وأن النيل ليس حكرًا لأي دولة فهو ملك للجميع.