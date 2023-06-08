أستاذ بمركز البحوث الزراعية يطالب بزيادة ميزانية البحث العلمى

وجه الدكتور محمد أبو النصر، استاذ مركز البحوث الزراعية بمدينة المنصورة، رسالة للقائمين على الحوار الوطني بزيادة ميزانية البحث العلمي، لترتفع إلى نسبة أكبر من الموجودة حالياً من الناتج القومي.

وأشار أبو النصر في تصريح خاص للدستور إلى أن البحث العلمي هو أساس تنمية الأمم، فهو يعد الأساس الذي يقدم الابتكار والتقدم للدولة، ومعالجة التحديات المجتمعية التي تواجهها.

وأكد أن الأبحاث العلمية هي التي تمهد الطرق للتقدم في مختلف المجالات، فهي توفر الأساس لاتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، كما يمكن من خلالها خلق بيئة ملائمة للنمو الاقتصادي.

وقال محمد أبو النصر إن البحث العلمي يتيح للباحثين فرصة لرفع مستوى المعرفة العام، ومساعدة الشعب على فهم رؤية الكون بشكل أوضح.

كما أكد أن البحث العلمي يمثل أهمية في تنمية الاقتصاد، وهو سبب نهضة الكثير من الأمم كدول جنوب شرق آسيا. وأتمنى أن يكون هناك مردود فعلي لرسالته في زيادة فعالية البحث العلمي والمراكز البحثية والجامعات المصرية.