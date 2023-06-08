توم كروز يتصدر التريند بسبب الذكاء الاصطناعي

تصدر النجم العالمي توم كروز محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة من قبل جماهيره ورواد السوشيال ميديا.

وتداول رواد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الإجتماعي تطبيق “فيسبوك” و“إنستجرام”، مجموعة من الصور الخاصة له من فيلمه Mission Impossible 7 في السينمات، الذي تم تصويره في دبي باللوكيشن الرئيسي "lavana".

وبدأ رواد السوشيال ميديا في نشر صور توم كروز بكثرة في حالة صدمة بعد انتشار الصور لأنها قريبة جداً من ملامح توم كروز متوقعين أنهم دوبليرات يشاركون في فيلمه الجديد Mission Impossible 7 الذي تم تصويره منذ فترة.

وعلق رواد السوشيال ميديا على الصور المنتشرة للنجم العالمي توم كروز بأنها ليست دوبليرات يحملن نفس ملامح الشكل ولكن الصور ليس إلا ترويج لفيلمه الجديد من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي الذي تؤكد وجود اختلاف كبير في ملامحه.

العرض الأول لفيلم Mission Impossible 7 والابطال

والجدير بالذكر، سيحضر الفنان العالمي توم كروز العرض الأول لفيلم Mission Impossible 7 في الشرق الأوسط الذي سيعقد في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة في 26 يونيو 2023، واستخدم الفيلم الجديد بعض مواقع أبوظبي للتصوير، مثل صحراء ليوا ومحطة أبوظبي الوسطى.

وقدمت لجنة أبوظبي للأفلام كل الدعم اللازم لفريق العمل، خصوصاً بعد ان تصوير جزء كبير منه في دولة الإمارات، والسماح لطاقم الفيلم بمنحه الموافقات والتصاريح اللازمة للتصوير، إلى جانب التنسيق الوثيق مع العديد من الأطراف المعنية والجهات الحكومية في إمارة أبوظبي.

ويشارك توم كروز في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم، منهم ميليس تيلر، جنيفر كونيلي، جون هام، مونيكا باربارو، إد هاريس وفال كيلمر، وهو من تأليف جيم كاش، جاك إيبس جونيور، إريك وانر سينجر، كريستوفر ماكواير وإهرن كروجر، وإخراج جوزيف كويزينيسكي.