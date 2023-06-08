الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص وإصابة 2 في تصادم سيارتين على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

مصرع شخص وإصابة 2
مصرع شخص وإصابة 2 في تصادم سيارتين نقل ببعضهما بطريق اسيوط ا

استقبل مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، اليوم الخميس، مصابان بكسور وكدمات مختلفة في أنحاء الجسم، وجثمان شخص تم وضعه بمشرحة المستشفى إثر اصطدام سيارتين نقل ببعضهما بطريق اسيوط الغربي بدائرة محافظة الفيوم بسبب السرعة الزائدة.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطار من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية بورود إشارة من شرطة الطرق والمنافذ يفيد بإبلاغ قائدي السيارات بطريق أسيوط الغربي بدائرة المركز باصطدام سيارتين نقل ببعضهما وأسفر عن مصرع شخص وإصابة شخصين.

وعلى الفور انتقلت سيارات مرفق الإسعاف إلى مكان الواقعة وجرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية كما تم نقل جثمان المتوفي الي مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى إزالة آثار الحادث وتيسير الطريق أمام السيارات ونقل السيارتين بعيد عن نهر الطريق، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مصرع شخص وإصابة 2 تصادم سيارتين نقل بطريق أسيوط الغربي

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