من جورج أورويل إلى سلمان رشدي.. كتاب مشهورون ولدوا في يونيو

عدد من أفضل الكتاب العالميين ولدوا في شهر يونيو، ما بين شعراء وروائيين وكتاب مسرحيين قدموا أعمال إبداعية مميزة ما زلنا إلى اليوم نستمتع بها. هنا مجموعة من هؤلاء الكتاب البارزين الذين ينتمي بعضهم إلى القرن التاسع عشر فيما يحضر البعض من الكتاب المعاصرين مثل أورهان باموق وسلمان رشدي.

أورهان باموق

ولد الكاتب التركي الأكثر مبيعا أورهان باموت في 7 يونيو 1952، وفاز بجائزة نوبل في الأدب في عام 2006 وترجمت كتبه إلى أكثر من 60 لغة ومن كتبه البارزة "متحف البراءة" و"اسمي أحمر".

جورج أوريل

ولد الكاتب والصحفي الانجليزي إريك آرثر بلير الذي اشتهر باسمه المستعار جورج أورويل في 25 يونيو 1903 في الهند . تعتبر أعماله مثل "مزرعة الحيوانات" و"1984" من الكلاسيكيات، وتُقرأ حتى اليوم على نطاق واسع.

سلمان رشدي

اشتهر الكاتب سلمان رشدي المولود في 19 يونيو 1947 في مومباي بالهند بأعمال بارزة على رأسها "أطفال منتصف الليل و"آيات شيطانية"، وحصل على عدة جوائز منها جائزة بوكر 1981.

أنيتا ديساي

ولدت الكاتبة الهندية أنيتا ديساي في 24 يونيو 1937 في موسوري بالهند. تم ترشيحها لجائزة البوكر المرموقة ثلاث مرات وفازت بالعديد من الجوائز منها جائزة "بادما شري في الآداب والتعليم" وجائزة "أكاديمية شايتا".

آن فرانك

ولدت آن فرانك في 12 يونيو 1929 وهي واحدة من أشهر ضحايا الهولوكست اليهود. كانت آن وهي فتاة يهودية ألمانية المولد مجرد مراهقة عندما اختبأت مع عائلتها من الاضطهاد النازي . وثقت قصتها في مذكراتها التي نشرت لاحقا بعد وفاتها.

توماس هاردي

ولد الروائي الإنجليزي هاردي في 2 يونيو 1840، وعرف بأعمال بارزة منها "بعيدًا عن الحشد الصاخب"، وتحت الشجرة الخضراء"، و"أهل الغابات"، كما كان شاعراً عظيماً كتب عن البساطة والجمال الطبيعي للحياة الريفية.

ألكسندر بوشكين

ولد الكاتب الروسي ألكسندر بوشكين في 6 يونيو 1837. يقال إنه مكانته في روسيا كانت أشبه بمكانة شكسبير بالنسبة لإنجلترا.

كان بوشكين رائدًا في الأدب الروسي والعديد من الكتاب اللاحقين مثل ليو تولستوي وأنطون تشيخوف وفلاديمير نابوكوف أشادوا به. من أهم أعماله: "الغجر"، و"التراجيديات الصغيرة"، و"الفارس النحاسي".

وليام بتلر ييتس

ولد الشاعر الأيرلندي في 13 يونيو 1865، وفاز بجائزة نوبل للآداب عن أعماله. كان ييتس شاعرًا رومانسيًا ، مما يعني أنه كتب كتابة ملتزمة وتأملية متأثرة بالعالم الطبيعي.

جان بول سارتر

ولد الكاتب الفرنسي في 21 يونيو 1905. كان سارتر فيلسوفًا وكاتبًا وجوديًا حصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1964. وقد كتب العديد من الأعمال بما في ذلك "الوجود والعدم"، كما ألّف العديد من الأعمال المسرحية مثل "الذباب" و"لا مخرج".