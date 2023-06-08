الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق المؤتمر الرابع لقسم الطوارئ بمستشفيات جامعة الزقازيق

المؤتمر
المؤتمر

افتتح الدكتور عاطف حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المؤتمر العلمي الرابع لقسم الطوارئ بمستشفيات جامعة الزقازيق، حيث يعد الأول من نوعه لمجموعة الإصابات بجمعية الجراحين المصرية، والذي يقام تحت إشراف الدكتور أحمد عناني، عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عماد صلاح، رئيس المؤتمر ورئيس قسم الطوارئ بمستشفيات جامعة الزقازيق، والدكتورة أمل حسن عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد رفعت بشير وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد صفوت نقيب الأطباء، والدكتور محمد فريد رئيس جمعية الجراحين المصرية، والدكتور عبدالمعطي حسين سكرتير عام جمعية الجراحين المصرية، وأعضاء هيئة التدريس بأقسام الجراحة والطوارئ بجامعة الزقازيق والجامعات المصرية المختلفة، بالإضافة إلى نخبة من الأساتذة من جامعة الجراحين الملكية.

وأعرب عاطف حسين عن سعادته بهذا المؤتمر، مشيدًا بالتنظيم المتميز لفعالياته، من خلال تناول مجال غاية في الأهمية، متمنيًا أن يتم تنفيذ المؤتمر بشكل سنوي، مؤكدًا أن مثل هذه المؤتمرات المهتمة بطب الطوارئ تلعب دورًا مهمًا في خدمة هذا المجال وتبادل المعلومات واستعراض كل جديد يشهده العالم.

كما أشار نائب رئيس الجامعة إلى الدور الفعال الذى تقوم به إدارة كلية الطب من عقد مؤتمرات علمية ونشر أبحاث علمية، مؤكدًا على حرص الجامعة على دعم تلك الأنشطة والمؤتمرات العلمية لنشر الوعى ولمواكبة كل ما هو جديد فى مجال العلوم الطبية.

ومن جهته، رحب الدكتور أحمد عنانى بجميع الحضور، مؤكدًا على كامل الدعم لقسم طب الطوارئ ليكون في مصاف أقسام الطوارئ الكبرى في مصر وتقديم خدمة طبية وعلمية متميزة متمنيًا للقسم مزيدًا من التقدم والنجاح.

واشتملت الجلسة الافتتاحية على إصابات الحوض وإصابات الأوعية الدموية، والتي حاضر فيها أساتذة الجراحة والطوارئ من جامعة الزقازيق ثم تلتها الجلسة الأولى، التي اشتملت على إصابات الكبد والبنكرياس والإثنى عشر وكيفية التعامل معها والجديد في كيفية علاجها، بينما الجلسة الثانية اشتملت على طب الطوارئ في كيفية التعامل مع المرض في الزلازل والاستقبال والكوارث الطبيعية والحوادث الطارئة بأعداد كبيرة من المرضى.

كما تناولت الجلسة الثالثة إصابات الجهاز الهضمي والتي حاضر فيها الدكتور محمد فريد، رئيس جمعية الجراحين المصريين، ومحاضرة أخرى عن إصابات القولون والشرج والجديد في كيفية علاجهما، وألقى الدكتور عبدالمعطي حسين سكرتير عام جمعية الجراحين المصرية، محاضرة عن ترشيد استخدام المضادات الحيوية في مرضى الإصابات.

أعضاء هيئة التدريس افتتاحية الاستقبال اطباء مستشفيات جامعة الزقازيق نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم

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