رئيس وزراء الأردن: الإرث السياحي العربي يسهم في خدمة الاقتصادات الإقليمية

استقبل رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم، وزراء السياحة العرب وأمين عام منظمة السياحة العالمية "زراب بولوليكاشفيلي"، المشاركين في أعمال الاجتماع التاسع والأربعين للجنة الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط الذي يستضيفه الأردن.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أكد رئيس الوزراء الأردني، أهمية انعقاد اجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية في الأردن؛ لبحث آليات تعزيز التعاون والتكامل بين الدول العربية في القطاع السياحي، ورسم خارطة طريق لصناعة السياحة في الشرق الأوسط.

ولفت رئيس الوزراء الأردني، إلى الإرث السياحي والثقافي الكبير والإمكانات الهائلة التي تمتلكها الدول العربية، والتي من الممكن أن تسهم في تعظيم المنتج السياحي العربي وتوظيفه في خدمة الاقتصادات العربية والإقليمية.

وقال رئيس الوزراء الأردني: "تجمعنا قواسم مشتركة ومصير مشترك وقضايا ومصالح مشتركة نستطيع البناء عليها لتحقيق منافع ومكاسب من شأنها أن تخدم اقتصاداتنا".

وأشار إلى أهمية مواصلة التعاون وبلورة الشراكات والاستفادة من التجارب العربية الناجحة والمزايا التكاملية في المجال السياحي.

وأشار رئيس الوزراء الأردني، إلى أهمية اجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية المنعقد في الأردن للتأشير على التحديات التي تواجه القطاع السياحي إقليميا وعالميا، وتبادل الأفكار والآراء حول سبل معالجتها، وكيفية الاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة للنهوض بالقطاع السياحي.

كما أعرب عن تقديره وشكره لمنظمة السياحة العالمية ودعمها الموصول للأردن من أجل تطوير القطاع السياحي والاستفادة من الإمكانات المتاحة في تنمية المنتج السياحي الأردني، مشيرا إلى جهود المملكة في مجال تطوير السياحة وتنشيط الاستثمار في القطاع السياحي والتشبيك مع القطاع الخاص في هذا المجال، والتي انعكست إيجابًا على أرقام السياحة في المملكة خلال الفترة الماضية.