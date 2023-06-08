وزير تجارة وصناعة زامبيا: مصر والمغرب تستطيعا إنتاج ما يكفي إفريقيا من القمح

قال تشابوكا مولينجا، وزير التجارة والصناعة في زامبيا، إن الدول الأعضاء في "كوميسا" يمكنهم تحقيق العديد من الإنجازات بالتعاون.

وأضاف خلال لقاءه عبر قناة "إكسترا نيوز": "يمكن ان نتخيل حجم التجارة وملف التجارة بين الدول الأفريقية وروسيا وأوكرانيا، لافتا إلى أنه يمكن من خلال العمل معا تعزيز واستهداف الكثير من الأعمال، مثل مصر والمغرب فهما يستطيعا من خلال العمل سويا على إنتاج القمح بشكل كبير".

وتابع: "زامبيا لوحدها لايمكنها تحقيق الأمر بمفردها، فلابد من تبادل المنفعة ووتوفير المزيد من الدعم، للشركات الصغيرة"، مؤكدا أن دول الكوميسا تحتاج إلى مواصلة التعاون البناء لدعم التنمية وتعزيز البيئة لمواتية للاعمال وتقوية القطاع الخاص.

وتضم الكوميسا 21 دولة هي مصر، وبوروندي، وجزر القمر، والكونغو الديموقراطية، وجيبوتي، وأريتريا، وكينيا، وإثيوبيا، وإيسواتيني، ومالاوي ومدغشقر، وليبيا، وسيشيل، ورواندا، وموريشيس، وتونس، والسودان، والصومال، وزامبيا، وزيمبابوي، وأوغندا.