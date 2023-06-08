الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وثائقي "الأعيان".. كيف غيّر نعمان باشا الأعصر مسار حياة أم كلثوم؟

الأعيان
الأعيان

كان في حياة نعمان باشا الأعصر مواقف مجهولة، منها أنه كان أول الأعيان الذين استقبلوا كوكب الشرق، أم كلثوم، في بداية مشوارها.

وكشفت أول سلسلة من وثائقي “الأعيان”، المذاع على قناة "الوثائقية"، أن استضافة نعمان باشا الأعصر لأم كلثوم، كانت سببا في معرفتها بالشخص الذي غير لاحقا مسار حياتها.

نعمان باشا الأعصر كان سببا في تعرف أم كلثوم على أبو العلا محمد، إذ روى على لسان أم كلثوم في مقال لها بمجلة "آخر ساعة"، في يونيو 1948، تحت عنوان "قصتي الحقيقية" أن "أول منزل رجل كبير دخلته كان منزل حمزة في المحلة الكبرى، وكان الداعي نعمان باشا الأعصر عمدة المحلة، وفي تلك الليلة رآني الشيخ أبو العلا محمد لأول مرة، ومنذ تلك الليلة أصبح أستاذي".

وثائقي الأعيان نعمان باشا الأعصر أم كلثوم كوكب الشرق أبو العلا محمد

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