الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مغني مهرجانات.. كيف ظهر كريم عبدالعزيز في برومو "بيت الروبي"؟

كريم عبدالعزيز
كريم عبدالعزيز

طرحت شركة "سينرجي فيلمز" البرومو الرسمي لفيلم "بيت الروبي" للنجمين كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، في أول تعاون لهما والمقرر طرحه في دور العرض يوم 21 يونيو الجاري للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائي 2023.

ويقدم كريم عبدالعزيز، شخصية "إبراهيم الروبي" الذي يعيش في مدينة ساحلية مع عائلته وبسبب أخيه "إيهاب" يعود للقاهرة لسبب سنعلمه في الفيلم.

ويخوض رحلة طويلة تكون أحد نتائجها أن يظهر كتريند على السوشيال ميديا، ليتحول إلى انفلونسر ومغني مهرجانات، كما ظهرت الإعلامية منى الشاذلي، كضيفة شرف ضمن أحداث الفيلم.

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، نور، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، والمخرج بيتر ميمى، بجانب عدد كبير من النجوم ضيوف الشرف.

قصة فيلم بيت الروبي

 وتدور الأحداث فيلم بيت الروبي، للنجم كريم عبد العزيز، في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، مما يضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة، ويجسد" كريم" شخصية انفلونسر شهير، أما نور اللبنانية فتجسد دور “إيمان”طبيبة أمراض نساء خلال أحداث الفيلم، كما يظهر كريم محمود عبد العزيز دور شقيق البطل الأصغر.

كريم عبد العزيز بيت الروبي فيلم بيت الروبى قصة فيلم بيت الروبي فيلم الأضحى

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