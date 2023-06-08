الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سقوط أمطار خفيفة ورعد وبرق فى سماء الفيوم

سقوط أمطار في محافظة
سقوط أمطار في محافظة الفيوم

شهدت محافظة الفيوم، منذ قليل، سقوط أمطارًا خفيفة ورعد وبرق في كافة أنحاء قرى ومراكز المحافظة.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم الخميس نشاط مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية.

من جانبها، رفعت أجهزة المحافظة استعداداتها تحسبًا لأي تغيير في حالة الطقس.

كما كلف المهندس محمد عبد الجليل، رئيس الشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، رؤساء القطاعات ومديري الفروع والصيانة بالمتابعة لحظة بلحظة لأماكن تجمع مياه الأمطار، والتحرك الفوري لسحبها وشفطها من الشوارع عن طريق سيارات الكسح والسيول والبدلات، بجانب التأكد من استمرارية العمل داخل محطات الرفع والمعالجات عن طريق الديزل ومولد الكهرباء وجاهزية العمال وتواجدهم بورديات العمل الليلية.

سقوط أمطار خفيفة ورعد وبرق سماء محافظة الفيوم شوارع

الأكثر قراءة

حلمى النمنم: الإخوان روجوا لوجود تسجيلات لبعض المثقفين لتخويفهم

حلمى النمنم يكشف لـ"الشاهد" أكذوبة تقديم سيد قطب لـ نجيب محفوظ

"حلق على الزيرو".. محمد رمضان يثير الجدل بإطلالة جديدة

الجيش الملكى البريطانى ينهى تدريب قساوسة الجيش الأوكرانى

الأول منذ 43 عامًا.. ويست هام يتوج بطلًا لدورى المؤتمر الأوروبى

سيبوا أم كلثوم في حالها!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم في حالها!

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس