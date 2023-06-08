سقوط أمطار خفيفة ورعد وبرق فى سماء الفيوم

شهدت محافظة الفيوم، منذ قليل، سقوط أمطارًا خفيفة ورعد وبرق في كافة أنحاء قرى ومراكز المحافظة.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم الخميس نشاط مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية.

من جانبها، رفعت أجهزة المحافظة استعداداتها تحسبًا لأي تغيير في حالة الطقس.

كما كلف المهندس محمد عبد الجليل، رئيس الشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، رؤساء القطاعات ومديري الفروع والصيانة بالمتابعة لحظة بلحظة لأماكن تجمع مياه الأمطار، والتحرك الفوري لسحبها وشفطها من الشوارع عن طريق سيارات الكسح والسيول والبدلات، بجانب التأكد من استمرارية العمل داخل محطات الرفع والمعالجات عن طريق الديزل ومولد الكهرباء وجاهزية العمال وتواجدهم بورديات العمل الليلية.