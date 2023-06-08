عاصفة ترابية تضرب الوادى الجديد وانقطاع الكهرباء فى بعض المناطق

شهدت محافظة الوادي الجديد ، منذ قليل، عاصفة ترابية شديدة ادت إلي إنخفاض الرؤية الافقية بشكل كبير مع تساقط أمطار رعدية مع ارتفاع درجة الحرارة.

ووجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الاستعداد القصوى بالمرافق الخدمية بالمحافظة؛ لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها بعض مناطق المحافظ، نظراََ لسوء الأحوال الجوية و توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار، يصاحبها عواصف ترابية وارتفاع درجات الحرارة وسحب رعدية.

وطالب المحافظ بتوخى الحذر والحيطة وتقليل الانتقالات على الطرق السريعة إلا للضرورة القصوى، والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار واللافتات والمباني المتهالكة، حرصًا على سلامة الجميع.

وأعلنت المحافظة عن توافر كافة الاستعدادات اللازمة، تحسبًا لأية حالات سلبية تنتج عن الطقس السيئ، وكثف رجال المرور من تواجدهم على الطرق الرئيسية والميادين العامة تحسبا لاي حوادث قد تحدث بسبب شدة الرياح في الماطق المتطرفة والمكشوفه

ورفعت المحافظة درجة الإستعداد والطواريء في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي مستوي المراكز، والتنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.



ووجهت المحافظة جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة بسبب سوء الطقس واستمرار تفعيل غرفة عمليات المحافظة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين



كما أعلنت المحافظة، استعدادها لمواجهة أي حالات طارئه من الأمطار والسيول حال حدوثها، من خلال لجنة الأزمات والكوارث بالمحافظة، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تحسبا لوقوع أية حوادث أو طوارئ او تغيرات حالة الطقس على مستوى كافة المراكز وخاصة فى المناطق النائية والمعرضة لهبوب العواصف والرياح عليها وتزامنا مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها بعض محافظات مصر.

كما رفعت مديرية الصحة، ومرفق الإسعاف، وإدارة الحماية المدنية، درجة الاستعداد، تحسبا لوقوع أي حوادث أو طوارئ تزامنا مع التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد.



وفي نفس السياق أكد المهندس ياسر عمر رئيس قطاع الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد، رفع حالة الاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وما يصاحبها من رياح شديدة وأمطار على مختلف أنحاء المحافظة خلال الفترة القادمة.



وقال ياسر عمر رئيس قطاع الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد، لـ “الدستور”، إنه تم التأكيد على تأمين المهمات والمنشآت الكهربائية واستقرار التغذية الكهرئية ورفع حالات الاستعداد والطوارئ على كافة المستويات بالتعاون مع كافة قطاعات المحافظة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المناطق التابعة والتنسيق مع كافة الجهات بالمحافظة وتوفير كافة سبل الدعم بما يضمن التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية ، وتواجد فرق الصيانة والطوارئ للجهد المنخفض والمتوسط بكافة الإدارات الهندسية وعلى استعداد كامل لأي حالات طوارئ قد تحدث بسبب الطقس السيئ.