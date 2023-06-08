"الشاهد".. حلمى النمنم يكشف تفاصيل رسالة الرجل رقم 2 فى الجماعة له

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إنه كان لديه معلومات أن الذين يروجون للتوريث للإدراة الأمريكية كانوا يعددون مزايا التوريث وأنه قادر على الإخوان وأن يكونوا جزءًا من الحكم.

رسالة خاصة من الرجل رقم 2 في الجماعة له

وأضاف خلال حواره مع برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في هذا الوقت بدأ يعمل على كتاب حسن البنان وكتب أربع مقالات اختبارية، عن حسن البنا في المصري اليوم، وجاءته رسالة من الرجل رقم 2 في الجماعة قال فيها: "قل ما شئت وافعل ما شئت ليس لنا شيء عندك ولكن لا تقترب من حسن البنا ولن نقول لك امدحه ولكن بهذا الشكل لا".

وتابع، أنه طبع كتاب "حسن البنا الذي لا تعرفه"، في النصف الثاني من 2011 وتمت طباعته في كثير من الدول العربية لأن هذا كان يهمه لأن سيد قطب ليس إلا تفريعة من حسن البنا وهو مأساة إنسانية.