الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حلمى النمنم لـ"الشاهد": العالم كله كان مشغولًا بمصير مصر بعد مبارك

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وحلمى النمنم

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إنه في عام 2010 خلال مشاركته في مؤتمر "أصيله" في المغرب وكان موجودا به مثقفين وشخصيات عامة من العالم العربي كله، وكان يسألون عن مصير مصر ومن سيأتي بعد مبارك.

 

وأضاف “النمنم”، خلال حواره مع برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان به  وزير خارجية موريتانيا وكان وزيرًا سابقًا،  سأله سؤالًا مباشرًا: "مين هيحكم مصر بعد حسني مبارك قولي فرص جمال مبارك ايه؟"، فقال له لا يوجد فرص وسأل عن فرص الإخوان، ووقته انتبه أن المشروع مطروح خارج مصر.

 

انضمام ناشر إخواني للجنة العليات لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 

وأشار إلى أن اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وكان عضوًا فيها وهذه اللجنة طلب انضمام ناشر إخواني فيها وسأل عن سبب انضمامه، فقالوا له هذه رغبة عليا ونلملم الأمور ورغبة عليا أي ليست في حدود الوزراة بل أعلى. 

 

وأوضح أنه كان في اجتماع بدأ يتطاول على الصحفيين وأنهم  ووصفهم بالمنافقين للسلطة وكان يقول أنتم لستم منهم فقلت له كلمات لا يجوز على الهواء ورصدت له تاريخهم مع مبارك، وانفض الاجتماع وجاءوا واعتذروا له وقالوا له إنه لن يحتك به وغادر اللجنة.

حلمي النمنم مصير مصر مبارك معرض القاهره الدولي للكتاب ناشر إخواني

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