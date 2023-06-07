الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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التعليم العالى: قبول الطلاب الوافدين من السودان الذين تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالجامعات

الطلاب الوافدين من
الطلاب الوافدين من السودان

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه تم توزيع أكثر من 10 آلاف طالب في الجامعات المصرية قادمين من جامعات السودان بأوكرانيا.

وأضاف عادل عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى: "نعمل على حل مشكلات بعض الطلاب الذين تقدموا بأوراقهم في أكثر من جامعة".

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، أن أكثر من 15 ألف طالب تقدموا للالتحاق بالجامعات المصرية، وتم قبول 10 آلاف منهم حتى الآن، لافتًا إلى أنه سيتم قبول جميع الطلاب القادمين من السودان الذين تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالجامعات المصرية.

كما أشار الدكتور عادل عبدالغفار، إلى أنه سيتم قبول 5 آلاف طالب قادم من جامعات السودان وأوكرانيا بالجامعات المصرية وتنطبق عليهم الشروط، كما سيتم قبول جميع الطلاب العائدين من السودان ممن تنطبق عليهم الشروط وعددهم 15 ألف طالب.

وتابع الدكتور عادل عبدالغفار: "جميع الفرص موجودة للطلاب العائدين من السودان للالتحاق بالجامعات المصرية وفقًا لمجموعه في الثانوية".

 

 

 

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