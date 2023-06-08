الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مستشفى الهلال فى سوهاج تستأصل ورما بالمخيخ لطفل

غرفة عمليات
غرفة عمليات

قام فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الهلال بمحافظة سوهاج بإجراء جراحة دقيقه تم بها إستئصال ورم بالمخيخ بالميكرسكوب، لمريض يبلغ من العمر 12 عاما، حيث كان يعانى الطفل  من ورم بالحجرة الخلفية للمخيخ حيث تم استئصال الورم بالميكروسكوب الجراحي وفقا للدكتور عابدين خيرالله أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة سوهاج والذى أوضح أن الطفل بصحة جيدة الأن ويخضع للإشراف الطبي لحين التعافى.
 

وقد ضم الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الهلال للتأمين الصحى الدكتور عابدين خيرالله استاذ جراحه المخ والأعصاب بجامعة سوهاج والدكتور  ديفيد نبيل استشاري ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفي والدكتور بيشوي ناجي استشاري جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى والدكتور باسم فارس أخصائي جراحة المخ والأعصاب وفريق التخدير ضم كلا من الدكتور سيد عبد اللاه استشاري ورئيس قسم التخدير بالمستشفى والدكتور  حسام الدين مصطفي استشاري التخدير والدكتور  بترو عماد أخصائي التخدير والدكتور  مينا فوزي، فى جراحة نادرة أستمرت لساعات.

 

وقال الدكتور محمد عبدالرحيم مدير عام المستشفي إن المستشفى، تقدم خدماتها الطبية لكل منتفعى التأمين الصحى بمحافظة سوهاج، وأنها تسعي إلى  تقليص قوائم الانتظار وتيسير كافة الخدمات لمرضي التأمين الصحي داخل مختلف أقسام المستشفى.

استئصال الورم استشاري التخدير الجراح الدكتور حسام الدين مصطفى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة القرية الخضراء المخ والأعصاب الميكروسكوب بسوهاج بمحافظة سوهاج

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