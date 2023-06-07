أحمد الدفينة: ميليشيا الدعم السريع ليست لديها عقيدة الجيوش الوطنية وما يهمها الغنائم

قال أحمد الدفينة، رئيس قوى الوفاق الوطني، إن الهجوم على مناطق في أم درمان جزء من سلسلة الهجوم التي تقوم بها ميليشيا الدعم السريع على المستشفيات والمناطق السكنية والسفارات.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي أحمد أبوزيد، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن ميليشيا الدعم السريع، ليست لها عقيدة الجيوش الوطنية وتبحث عن مقار لها، وغنائم الحروب وهي ممتلكات الشعب السوداني وجزء آخر ممتلكات الدول الأخرى داخل السفارات، مشيرًا إلى أن البيانات التي تخرج من جزء من الدول لم تشر بوضوح إلى أن الفاعل هو الدعم السريع.

المباحثات لن تؤتي أُكُلها والسبب أفعال الميليشيا

وعن المباحثات، قال إنها لن تؤتي أكلها والسبب أفعال الميليشيا وهي إلى الآن لم تخرج من المستشفيات والمناطق السكنية وتستولي على أغلب المقرات والسفارات، وهذا هو السبب الأساسي الذي جعل وفد الحكومة بوقف عملية التفاوض.

وأكد أن الشعب السوداني يلتف حول مؤسسة الجيش من أكبر قائد لأصغر رتبة وعسكري موجود داخل السودان.