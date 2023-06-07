الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 16 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي

إصابة 16 شخص
إصابة 16 شخص

استقبل مستشفى الفيوم الجامعي 16 مصابًا بكسور وكدمات مختلفة في أنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الغربي بدائرة محافظة الفيوم بسبب انفجار الإطار الامامي للسيارة وعدم السيطرة على عجلة القيادة ما أدى لانقلابها.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية بورود إشارة من شرطة الطرق والمنافذ يفيد بإبلاغ قائدي السيارات بانقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق أسيوط الغربي بدائرة مركز طامية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طامية وتبين من خلال المعاينة الأولية إصابة 16 شخص إثر انقلاب سيارة الميكروباص.

وهرعت سيارات مرفق الإسعاف إلى مكان الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

تم رفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة. 

اصابة 16 شخص انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الغربي

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