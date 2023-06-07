الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أبرزها محطة كهرباء بني سويف.. 9 سنوات من إنجازات السيسي تزين لؤلؤة الصعيد

محطة كهرباء بني سويف
محطة كهرباء بني سويف

حظيت بني سويف خلال الـ9 سنوات الماضية باهتمام كبير بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي فى إطار اهتمامه بالتنمية فى صعيد مصر وكان للمحافظة عددا كبيرا من المشروعات القومية والخدمية والتنموية التى أثرت إيجابيا في حياة المواطن اليومية.

ومن أهم تلك المشروعات تستعرضها "الدستور" فى السطور التالية:

تعد محطة كهرباء بني سويف بقرية غياضة من أكبر المشروعات التي قام الرئيس السيسى بافتتاحها فى شهر مارس 2017 الماضي، وتعمل المحطة بتكنولوجيا الدورة المركبة بتكلفة 2 مليار يورو، حيث تعد واحدة من أهم المشروعات التي منحت الصعيد بأكمله كدفعة تنموية كبيرة وخطوات نوعية للأمام.

ويعد المشروع واحدا من 3 مشروعات تم تنفيذها في نفس الوقت، وهى أكبر مشروعات تمت في تاريخ مصر بقطاع الكهرباء، وهم محطات البرلس والعاصمة الإدارية وبني سويف، لإنتاج 14400 ميجا وات لتمثل 45% من شبكة مصر الكلية بتكلفة تعد هي الأقل من نوعها بواقع 2 مليار و500 ألف يورو للمحطة الواحدة، وبمعدلات تنفيذ غير مسبوقة في مدة 3 سنوات فقط، بدلاً من المعدلات الطبيعية في مثل تلك المشروعات التي تقدر بـ 5 سنوات، وهم الأكبر عالميا بنظام الدورة المركبة، وتم تنفيذهم من خلال تحالف عالمي محلي بين شركتي سمينس العالمية والسويدي "شركة محلية وطنية" ومع تنفيذ هذه المشروعات العملاقة في قطاع الكهرباء.

وأصبحت مصر لديها احتياطي في الشبكة من 27 - 28%، بعدما كانت تعاني في هذا القطاع، وذلك حسب معلومات وزارة الكهرباء، لذا تعتبر المحطات الثلاث نقلة نوعية في طاقة مصر بشكل عام، وهناك بعض العوائد المتنوعة لمحطة كهرباء بني سويف بداية من مراحل الإنشاء.

وعمل بالمشروع الذى تم تنفيذه على أرض محافظة بنى سويف 97% من العمالة مصريين (مهندسين وفنيين وعمال)، وكان المشروع عاملا أساسيا في الدفع بعدد من الأنشطة بالمنطقة، منها نشاط المحاجر والمقاولات والعقارات، ليصل عدد فرص العمل التي وفرها المشروع إلى ما يزيد علي عشرات الآلاف من فرص العمل مباشرة وغير مباشرة، وعمل في إنشاء المشروع بشكل مباشر 8 آلاف من العمالة المتنوعة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات القومية والخدمية والتنموية بني سويف صعيد مصر قطاع الكهرباء قرية غياضة

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