الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ قنا يسلم عدة مشروعات تنموية وأجهزة تعويضية بدشنا

محافظة قنا
محافظة قنا

سلّم الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا عدد من المشروعات التنموية والأجهزة التعويضية بمركز دشنا، ضمن مشروع التنمية الشاملة الممول من مؤسسة بنك مصر للتنمية بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة ويستهدف ١٧ قرية من قري المركز ، وذلك بحضور هناء البورينى مدير مؤسسة بنك مصر للتنمية ، و هبه حسين مديرة برامج المؤسسة وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، و احمد محمد مدير مؤسسة صناع الحياة بقنا.

وتم تسليم ١٠ تريسكل للشباب المستحقين و20 مشروع متنوع متناهي الصغر ( بقالة - أعلاف - أدوات منزلية - قطع غيار ، ملابس) و٦ ماكينات حياكة للفتيات والسيدات المستحقات، كما تم تسليم عدد من الأجهزة التعويضية لذوي الهمم شملت ( ١١ كرسي متحرك - ٢٠ سماعة طبية)، فضلاً عن تسليم بروتوكولات تعاون لعدد ٥ جمعيات اهلية لصيانة الحضانات التابعة لها ويشمل البروتوكول عمل صيانة لمبني الحضانة وتأثيث الحضانة وتدريب الميسرات وذلك وفقا لبيان إعلامي صادر عن مكتب إعلام الديوان العام لمحافظة قنا.

اجتماع أدوات منزلية الأجهزة التعويضية الأجهزة التعويض اشرف الداودي

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