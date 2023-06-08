11 يونيو.. فتح الباب للتقديم على وحدات الطعام المتنقلة بمنطقة ربوة أكتوبر

أصدر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، قرارًا بإتاحة التقديم على وحدات الطعام المتنقلة في أحد المواقع بنطاق المدينة وتحديدًا بمنطقة ربوة أكتوبر.

وأشار الجهاز في قراره، إلى أنه سيتم بيع كراسة الشروط والموصفات الفنية ابتداءً من يوم الأحد 11 - 6 - 2023 ولمدة شهر.

ولفت إلى أن ذلك يأتي في ضوء القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة من خلال المركز التكنولوجي بالجهاز بعمارات المستقبل بالحي السادس.

وأوضح المهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز للتنمية، أنه تم اختيار أحد المواقع بمنطقة ربوة أكتوبر (ابني بيتك 6 سابقا) لتكون مقرًا لعدد من وحدات الطعام والمشروبات، مشيرًا إلى أنه تم تخطيطها لتكون منطقة خدمية وترفيهية بمظهر حضاري.

ونوه بأنه في حالة ارتفاع الطلبات المقدمة، سيتم اختيار مواقع أخرى لإتاحة مثل هذه المشروعات بها، لافتًا إلى تشكيل لجنة مختصة لاختيار وفحص الطلبات المقدمة من المواطنين بعد المدة المعلنة للتقديم طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لهذا الشأن.

وأشار إلى أن المشروعات التي ينفذها الجهاز تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير فرص عمل للشباب، منوهًا بأن المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص العربة المتنقلة هي كالآتي:

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية ويفضل من سكان المدينة.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

-لا يقل السن للمتقدم عن 18 سنة.

- صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة لجهاز المدينة بما لا يجاوز 3 أشهر سابقة.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء بالنسبة للذكور.

- في حالة تقديم الترخيص من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية بالمشروعات الخدمية والتنموية يشترط أن يتضمن نظامها الأساسي العمل في مجال وحدات الطعام المتنقلة.

- ترخيص جاري لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق.

- شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة العربة واستيفاؤ الاشتراطات والمواصفات الفنية.