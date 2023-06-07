"نصابين".. تامر أمين يعلق على التحذير من التعاقد مع الأندية المصرية

علق الإعلامي تامر أمين، على التصريحات المثارة حول التحذيرات العالمية من التعاقد مع الأندية المصرية بسبب الانتهاكات التعاقدية.

وقال، خلال تقديم برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الأربعاء: "كمية انتهاكات تخزي، وتخيل كدة لما تبقى عايش في شارع ويجي حد كبير يقول يا جماعة لو سمحتوا محدش يتعامل مع حد في البيت ده، عشان نصابين، شكلك هيبقي عامل ازاي".

وأضاف: "هتعرف تعيش ازاي بعد كده وتوري الناس وشك، أول ما تفتح الباب هيقولك مش انتوا المخالفين مش انتوا الناس المنبوذين اللي محدش عايز يتعامل معاكوا".