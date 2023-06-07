الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طارق الأدور: نفتقد كل البنود المتعارف عليها عالمياً لتطوير الكرة المصرية

طارق الأدور
طارق الأدور

علق الدكتور طارق الأدور، الناقد الرياضي، على التصريحات المثارة حول التحذيرات العالمية من التعاقد مع الأندية المصرية بسبب الانتهاكات التعاقدية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الأربعاء، إن التعامل التكنولوجي حديثاً كشف عشوائية القرارات والتعامل مع اللاعبين في مصر.

وأضاف: "كل شىء ماشي بعشوائية غريبة ولا علاقة له بالقواعد الدولية، الاتحاد من كثر العشوائية أصبح لديه أنه العادي عدم تنفيذ اللوائح".

وتابع: "نفتقد كل البنود والمعايير اللائحية المتعارف عليها عالمياً لتطوير الكرة المصرية".

وأكمل: "أنديتنا تتعرض لوقف القيد بسبب الجهل بلوائح الفيفا المنطمة للتعاقد مع اللاعبين".

مواد متعلقة

أبرز محطات العلاقات الاقتصادية بين مصر وأنجولا

أحمد عبدالدايم يبرز الملفات التى ستتم مناقشتها بين الرئيس السيسى ونطيره الأنجولى

خالد الشافعى: مصر كان لها دور فعال فى مزيد من التبادل التجارى بين دول "الكوميسا"

صلاح حليمة: قمة "الكوميسا" تشهد تسليم الرئاسة من مصر إلى زامبيا

"الشاهد".. سامح عاشور: عودة تنظيم "الإخوان" مستحيلة

"الشاهد".. سامح عاشور: الرئيس السيسى واضح وحاد فى التعامل مع التنظيم الإخوانى

"الشاهد".. سامح عاشور: أعلنا إسقاط حكم الإخوان من منصة نقابة المحامين

سامح عاشور لـ"الشاهد": جبهة الإنقاذ تعرضت لاختراق إخواني خلال الانتخابات البرلمانية

الأكثر قراءة

"ملايين فى شوال".. قرار جديد من النيابة بشأن عصابة مخدرات الحدائق

طعنة فى القلب.. أول صور للطالب ضحية "مشاجرة الأصدقاء" بالمرج

"الغندور" يعلن فسخ عقد طارق حامد مع اتحاد جدة

أسعار العجول والخراف بأسواق الوادي الجديد بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك

متاح الآن| نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

شون وصوامع المنيا تستقبل 412 ألف طن من محصول القمح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

مدحت بشاى

الهوية الثقافية .. وفرسان الحوار

عبد الرحيم طايع

إحباطات دولية قادمة

إسراء شوقي

الدبلوماسية المصرية فى إفريقيا.. تنمية وتعاون مشترك

أحمد الصغير

ردًا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية

عبدالوهاب الحمادي

حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟