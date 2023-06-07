طارق الأدور: نفتقد كل البنود المتعارف عليها عالمياً لتطوير الكرة المصرية

علق الدكتور طارق الأدور، الناقد الرياضي، على التصريحات المثارة حول التحذيرات العالمية من التعاقد مع الأندية المصرية بسبب الانتهاكات التعاقدية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الأربعاء، إن التعامل التكنولوجي حديثاً كشف عشوائية القرارات والتعامل مع اللاعبين في مصر.

وأضاف: "كل شىء ماشي بعشوائية غريبة ولا علاقة له بالقواعد الدولية، الاتحاد من كثر العشوائية أصبح لديه أنه العادي عدم تنفيذ اللوائح".

وتابع: "نفتقد كل البنود والمعايير اللائحية المتعارف عليها عالمياً لتطوير الكرة المصرية".

وأكمل: "أنديتنا تتعرض لوقف القيد بسبب الجهل بلوائح الفيفا المنطمة للتعاقد مع اللاعبين".