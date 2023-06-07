إصابة طفل على يد زميله بسلاح أبيض فى الدقهلية

شهدت مدينة المطرية بالدقهلية مشاجرة بين طفلين على إثرها أصيب طفل بإصابات بالغة نتيجة التعدي عليه من قبل طفل آخر نتيجة حدوث مشادة كلامية بينهما.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة المطرية يفيد بإصابة طفل نتيجة التعدي عليه من قبل طفل آخر بسلاح أبيض بالدقهلية، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى المطرية المركزي لإسعافه، بعد حدوث مشادة كلامية بينهما مما أدى إلى إصابته.

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين إصابة طفل نتيجة قيام طفل آخر في الـ 14 عاما من عمره بالتعدي عليه أثناء وقوع مشاداة كلامية بينهما، ويدعى الطفل المصاب سمير نصر عوض صاحب الـ 14 عاما من مدينة المطرية.

وهرعت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الطفل إلى مستشفى المطرية المركزي وتوقيع الكشف الطبي عليه، وعمل الأشعة اللازمة بعدما تبين إصابته بجرح قطعي في منطقة الصدر، وقام المستشفى بتحويله إلى مستشفى المنزلة لعمل أشعة مقطعية.

تحرر محضر بالواقعة وجرى عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.