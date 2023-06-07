هشام بلال: المؤتمر الطبي الأفريقي تأكيد على الريادة المصرية في القطاع الصحي

قال اللواء هشام بلال، نائب رئيس حزب مصر المستقبل، إن مصر لها باع كبير في مجال الصحة من خلال العنصر البشري وكافة العناصر الأخرى فنجاح مبادرات الرئيس الصحية المختلفة للقضاء على الأمراض المزمنة جعل العديد من دول العالم تستلهم التجربة المصرية في هذه المبادرات على رأسها الدول الأفريقية.

وأردف “بلال” في تصريحات له، أن مصر مهتمة أيضًا، بقطاع الدواء والأمصال واللقاحات خاصة في ظل الحرب البيكترولوجية والفيروسات التي أصبحت منتشرة وتصيب شعوب العالم، مؤكدا أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا وتعاونت مع الدول الأفريقية الأخرى في هذا الصدد.

وأعلن “بلال” أن المؤتمر والمعرض الطبي الافريقي الثاني الذي تنظمه مصر الان يؤكد على الريادة المصرية الإفريقية في مختلف المجالات على رأسها المجال الطبي التي يتميز بالتطوير والتحسن بشكل كبير بفضل تعليمات القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي.

كما نعى بلال وزير الصحة الأسبق الدكتور أحمد عماد الدين قائلا: "رحم الله رجلا عمل بإخلاص في مجال الصحة في مصر وكانت له بصمات وطنية واضحة.