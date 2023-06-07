الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شون وصوامع المنيا تستقبل 412 ألف طن من محصول القمح

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن إجمالي ما تم توريده حتى اليوم بلغ 412 ألف طن من محصول القمح بالشون والصوامع لموسم حصاد 2023 من خلال 42 موقعاً تخزينياً بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك عقب تحقيق المستهدف من أعمال التوريد، حيث تبلغ نسبة المساحة المنزرعة لهذا العام 243 ألف فدان.

وأكد المحافظ استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2023، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون إستراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشددا ًعلي تكثيف الحملات اليومية على مصانع ومخازن الغلال والأعلاف للتأكد من عدم وجود ‏قمح محلى بها يستخدم في صناعة الأعلاف، لافتاً إلي المتابعة المستمرة لنسب التوريد ‏والمحاضر التى تتم مع المخالفين للضوابط المقررة والمحددة في استخدام ‏القمح المحلى بأى أغراض أخرى مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشأن.

من جانبه، أوضح د.محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المتابعة مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان للمرور والمتابعة، لتذليل العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، في ضوء الالتزام بضوابط التوريد ووفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة.

أضاف وكيل وزارة التموين أن موسم التوريد الذي بدأ منتصف أبريل الماضي، لم يشهد حتى الآن، أي شكاوي من الموردين والمزارعين حتي الآن، حيث لم تتلق غرفة العمليات بالمديرية أية شكاوي، مشيرًا إلى أن موسم التوريد يسير بصورة أكثر من ممتاز خاصة بعد إعلان محافظ المنيا أن المحافظة حققت المستهدف توريده للشون والصوامع من القمح لهذا العام.

المنيا توريد 412 ألف طن شون وصوامع مراكز المنيا الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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