الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوريك وعبدالرحمن عاطف يقودان المحلة أمام المصرى فى الدورى

المحلة
المحلة

أعلن رضا شحاتة، المدير الفنى للفريق التشكيل الأساسى الذى يخوض لقاء المصرى بعد قليل ضمن الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز وتقام على ستاد برج العرب.

و يضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى .. أحمد ميهوب.

خط الدفاع .. مصطفى العش، محمد بازوكا، معاذ الحناوى، إيهاب سمير.

خط الوسط .. حميدو ماو، أحمد النادرى، أحمد الشيخ، محمد جابر.

الهجوم .. جبريل أوريك، عبدالرحمن عاطف "أجويرو".

وكان رضا شحاتة، المدير الفني للفريق، قد قرر اصطحاب المهاجم النيجيري تشارلز باسى لمعسكر الإسكندرية قبل إعلان قائمة المباراة بسبب الإيقاف.
ويلاقي الفريق نظيره المصري البورسعيدي ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها اليوم الأربعاء على ستاد برج العرب في تمام الساعة السابعة مساء.

ويعاني فريق المحلة من تراجع النتائج هذا الموسم ودخل بقوة ضمن الفرق المهددة بالهبوط مع الحرس والداخلية والطلائع وأسوان والبنك الأهلي.

وحذر رضا شحاتة، المدير الفني لفريق المحلة، اللاعبين من التهاون وطالبهم بالتركيز الشديد من أجل تحقيق الفوز والهروب من شبح الهبوط الذي يلازم الفريق هذا الموسم.

فريق المحلة المحلة معاذ الحناوي عاطف أجويرو البنك الأهلي اجويرو

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