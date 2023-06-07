الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية: 148 لجنة جاهزة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة 2023

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن انتهاء مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور عربى أبوزيد، من استعداداتها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى “2022-2023”، التى تنطلق يوم 12 يونيو الجاري وتنتهي يوم 15 يوليو المقبل.

وشدد “الشريف” على جميع الجهات التنفيذية في المحافظة ضرورة الاستعداد الجيد وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى “2022/ 2023”.

ووجه محافظ الإسكندرية، بضرورة الالتزام بتطهير وتعقيم أقسام اللجان يوميا، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة، وتوفير بيئة ملائمة لأبنائنا الطلاب، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان يوميًا، بالإضافة إلى التأكيد على رؤساء الأحياء وشركة نهضة مصر لخدمات النظافة بضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس والاستمرار في عمل حملات على الباعة الجائلين ومصادرة مكبرات الصوت المتسببة في الإزعاج، وذلك من محيط المدارس.

وأوضح الدكتور عربى أبوزيد أن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية بلغ 56579 طالبًا، “منهم 23063 للشعبة الأدبية و21444  للشعبة العلمية، و9845 للشعبة الرياضية، و2234 دولي”، ويؤدي الطلاب امتحاناتهم أمام 148 مقر لجنة امتحانية بـ9 إدارات تعليمية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم عن تجهيز 32 استراحة بجميع الإدارات لاستقبال المعلمين ورؤساء اللجان والمراقبين الأوائل المنتدبين من المحافظات الأخرى، حيث تم دعم كل استراحة بكافة مستلزمات الأعاشة والاستضافة وكافة التجهيزات المطلوبة للتيسير على الملاحظين والمراقبين أثناء فترة الامتحان.

وأشار مدير المديرية؛ إلى أنه تم التشديد على مشرفي اللجان بضرورة دخول الطلاب للجان دون أي أجهزة إلكترونية (هواتف محمولة، سماعات) وتأكيد الملاحظين على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه يوميا وعدم الخروج به من اللجنة، وذلك للمحافظة على انضباط وحسن سير العملية الامتحانية.

الامتحانات الإسكندرية الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 56579 طالب ـا

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