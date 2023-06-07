الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عمال العاصمة الإدارية: حصدنا ثمار تعبنا ونشكر الرئيس على لقمة العيش الحلال

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية

أشادت العمالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشهادة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة، إذ أعرب أحد العاملين هناك بسعادته بها، قائلًا: "مكنتش موجودة قبل كدة وبتضمن للعمالة غير المنتظمة، تحت أي ظرف رجوع حقه، بتخلي العامل يشتغل هو مرتاح".

وأضاف آخر: "حاجة جميلة بتعملها الدولة للعمالة غير المنتظمة فكرة التأمين في حد ذاتها بتخلي العامل محمي من كل شىء مما يشعره بالأمان".

وتابع آخر: "هو ده وقت العاصمة الإدارية الناس كانت هتشتغل فين وإزاي، مفيش دول أمان زي مصر، الناس تتمنى تقعد في العاصمة بسبب العمار اللي حصل فيها، مصر بتبني بلد جوة البلد، وزي ما كانت قادرة تبني وتعمر بلاد غيرها هي قادرة تعمر نفسها".

 

حصدنا ثمرة العاصمة الإدارية في وقتها

وواصل عامل آخر: "بنشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، على استيعابه مشكلة مصر ووضع الحلول المناسبة ليها، البلد استوعبت ولادها، وادتهم الأمان ولقمة العيش الحلال".

وأعرب عامل بالعاصمة الإدارية عن امتنانه للرئيس السيسي على المشروعات القومية اللي فتحت بيوتنا كلنا، والواحد حاسس بالفخر إنه شارك في كل المشروعات القومية دي، لما بعدي من جنب المشروع وهو متنفذ بحس بالفخر وإن إيدينا كمصريين هي اللي بنت وعمرت".

واستطرد أحد العمالة بالعاصمة الإدارية: "الواحد كإنه كان زارع زرعة ونمت وكبرت قدام عينه، وبنفرح بثمرة كفاحنا ومشاريعنا قصاد عينينا، بنتي بتتباهى بيا قصاد زمايلها وبتقول بابا اللي عامل المشروع ده.. حاجة تشرف بجد".

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