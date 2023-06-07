الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وكيل صحة البحر الأحمر يناقش معوقات العمل بالإدارات الصحية (صور)

جريدة الدستور

عقد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم، اجتماعًا إداريًا مع مديري الإدارات الصحية  بالمديرية، بحضور د. أحمد جلال مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية؛ لمناقشة خطط العمل وتطوير سبل وآليات التعامل مع المعوقات في أداء المنظومة الطبية.

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وأكد العربي، خلال اجتماعه على حُسن أداء مديري الإدارات الصحية المختلفة، حيث ناقش خطط العمل المختلفة، مع وضع استراتيجية عمل جديده تهدف إلى التطوير المستمر في أداء المنظومة الطبية، بحيث الوصول إلى معدل أداء يحظى برضاء المنتفعين من الخدمه الطبية.

وناقش وكيل صحة البحر الأحمر خلال الاجتماع إلى ضرورة المتابعة المستمره  للوحدات الصحية ومكاتب الصحة والرعاية التابعه للمحافظة، ورصد كافه السلبيات والمعوقات التي تعرقل سير العمل ووضع استراتيجيه بناءه للقضاء على المعوقات التي تعرقل سير العمل.

وشدد وكيل صحة البحر الأحمر على ضرورة التدريب المستمر للعاملين من الأطقم الطبية وغير الطبية، لتزويدهم بالمعلومات الكافيه لرفع معدل الأداء والوحدات الطبيه ومكاتب الصحة.

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وأكد ضرورة تطبيق سياسات الجودة ومكافحة العدوى الشامله بكافة المراكز الصحية كما وجه بضرورة استمرار أعمال الثقافة الصحية التي ترفع درجة الوعي لدى الأفراد، مشيرًا إلى ضروره إنجاح المبادرات الرئاسية وتوعية الأفراد بمختلف المبادرات المتوفرة بالوحدات والمراكز الطبية ضمن خطة رفع الثقافة الصحية لدى المواطنين.

في نهاية اللقاء، أكد وكيل صحة البحر الأحمر أن الهدف دائما هو الوصول إلى خدمه طبيه ذات جوده عاليه تحظى برضاء المواطنين بمحافظة البحر الأحمر، مشيرًا الي أن توجيهات وزير الصحة والسكان بضرورة تطوير الاداء وتقديك خدمة طبية تليق بالمواطنين والعمل علي راحتهم وتوفير كافة سبل الرعاية المطلوبة وحل المشاكل العي تعوق العمل علي كافة المستويات.

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