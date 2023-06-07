محافظ الغربية: مبنى مجلس مدينة المحلة مصمم ليلبى احتياجات المواطنين

قام د.طارق رحمي، محافظ الغربية بوضع حجر الأساس لإنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد بحضور اللواء حازم السيد، رئيس مجلس إدارة شركة كير للمقاولات والصيانة، الدكتور حسام المغازي استشاري الشركة، الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، النائب حامد جهجه، النائب عبدالمنعم إمام، النائب عمرو السعيد، النائب أحمد قناوي والمهندس علي عبدالستار السكرتير المساعد.

وصرح محافظ الغربية بأن الشركة استلمت الموقع، وبدأت مباشرة أعمالها في بناء المركز الذي يتكون من دور أرضي وخمسة أدوار على مساحة ٢٨٤٢ مترًا مربعًا، داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون، بنطاق حي أول المحلة.

وقال المحافظ إن المبنى مصمم على أحدث الطرق ليلبي احتياجات المواطنين بالمحلة، حيث يضم مكتبًا لمحافظ الغربية، قاعة اجتماعات كبرى، مركز خدمة مواطنين متطور، مجلس شعبي محلي، وإدارات خدمية تعمل بشكل مميكن لتقديم كل الخدمات والمعاملات للمواطنين بشكل ميسر.

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة.