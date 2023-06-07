الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة صاحب كافيه متهم بقتل زوجته بالنزهة

أجلت محكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأربعاء، محاكمة صاحب كافيه؛ لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية في النزهة إلى جلسة 3 يوليو المقبل؛ لسماع المرافعة.

كان تلقى قسم شرطة النزهة بلاغا يفيد بمقتل سيدة طعنا بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لسيدة مصابة بطعن نافذ، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو زوج الضحية، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض عليه واقتياده لديوان القسم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، حينما نشبت بينه وبين زوجته مشادة كلامية.

وانفصل عنها لفترة طويلة، وبعد تدخل بعض أفراد الأسرتين قام بردها مرة أخرى إلى عصمته، لكن بيوم الحادث، تشاجر مع الضحية وتعدى عليها بالضرب المبرح، حتى استل سلاحًا أبيض وطعن زوجته حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

النيابة العامة قتل صاحب كافيه محاكمة خلافات أسرية محكمة شمال القاهرة

الأكثر قراءة

متاح الآن| نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

"القاهرة الإخبارية": 900 ألف فرنسى شاركوا فى تظاهرات ضد قانون التقاعد

تفاصيل استئناف أكرم حسنى لفيلم "العميل صفر" بطاقم عمل جديد

الرئيس فى إفريقيا.. السيسى يعيد إحياء وجود مصر فى القارة السمراء

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 74.29%

الرئيس الأنجولى: السيسى يحرص على العمل والتعاون مع الدول الإفريقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردًا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية

عبدالوهاب الحمادي

حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر (1)

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟