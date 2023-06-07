الرئيس الأنجولى يستجيب لدعوة السيسى بزيارة مصر فى أقرب فرصة

دعا الرئيس الأنجولي جواو لورنسو، الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى زيارة بلاده في نوفمبر 2025 عند الاحتفال بمرور 50 عامًا على استقلال أنجولا.

كما أبدى الرئيس الأنجولي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بينه وبين الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، استعداده للاستجابة لدعوة الرئيس السيسي بزيارة مصر في أقرب فرصة.

وأشار الرئيس السيسي إلى توافق مصر وأنجولا على أهمية تسوية الصراع الذي يؤثر على عدة مجالات، وقد يؤدي إلى أبعاد أخطر مما نتخيل، وهو إحدى أكبر الأزمات منذ الحرب العالمية الثانية.