الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخص صدمته سيارة مسرعة فى العياط

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أُصيب شخص، اليوم الأربعاء، وذلك بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق أسيوط الزراعي في العياط، وتم نقل المصاب إلى المستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا من الخدمات الأمنية أعلى طريق أسيوط الزراعي في العياط، مفاده وجود مصادمة. 

وعلى الفور، انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبيّن أنه أثناء عبور شخص الطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

إتخاذ الإجراءات القانونية إجراءات القانونية اسيوط الزراعي الإجراءات الخدمات الأمنية القانونية المستشفى النيابة التحقيق

الأكثر قراءة

متاح الآن| نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

"الوزراء" يوافق على قانون لجوء الأجانب ويلزمهم بعدد من الضوابط

"عايشين في خطر".. نجلة مسن توفي تحت الأنقاض بالمنوفية تناشد المسؤولين بإعادة بناء المنزل

وزير الصحة: جائحة كورونا كشفت عن نقاط القوة والضعف فى أنظمة إفريقيا الصحية

تقارير: رئيس الوزراء الهندى يزور مصر يونيو الجارى

توقعات تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 الإسكندرية للمدراس الثانوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردًا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية

عبدالوهاب الحمادي

حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر (1)

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟