إصابة شخص صدمته سيارة مسرعة فى العياط

أُصيب شخص، اليوم الأربعاء، وذلك بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق أسيوط الزراعي في العياط، وتم نقل المصاب إلى المستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا من الخدمات الأمنية أعلى طريق أسيوط الزراعي في العياط، مفاده وجود مصادمة.

وعلى الفور، انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبيّن أنه أثناء عبور شخص الطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.