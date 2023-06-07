محافظة القاهرة: إجراء تعديلات بمشروع "كايرو بايك" لعدم الالتزام بمعايير إدارة المنظومة

ذكرت محافظة القاهرة أنه سيتم إجراء بعض التعديلات بمشروع مشاركة الدراجات (كايرو بايك)؛ لعدم الالتزام بمعايير إدارة المنظومة وصيانة الدراجات.

وأوضحت المحافظة - في بيانٍ اليوم الأربعاء - أنه في خلال الأيام القادمة سيتم الانتهاء من تنفيذ التعديلات بدءًا من إعادة تأهيل النظام وصولًا لتوفير 500 دراجة و45 محطة لاستكمال تغطية هذا المشروع المهم للمحافظة.

وأضافت أنه لم يتم الالتزام بمعايير مقبولة لإدارة المنظومة وصيانة الدراجات، بالإضافة إلى عدم تفعيل التطبيق الرقمي لكي يشمل كافة وسائل الدفع المختلفة، لذلك قامت المحافظة بتكليف مشغل آخر له خبرة محلية ناجحة في مجال مشاركة الدراجات، بالقيام بالمشروع.

وتابعت أنه في ضوء حرصها على نجاح مشروع (كايرو بايك) تم تقييم شامل لأداء المشروع، بسبب ما وصل إليه من وضع لا يتناسب مع الشروط الفنية التي تم إعدادها بخبرات عالمية وبأحدث المواصفات من خلال شراكة المحافظة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركاء التنمية.