الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظة القاهرة: إجراء تعديلات بمشروع "كايرو بايك" لعدم الالتزام بمعايير إدارة المنظومة

كايرو بايك
كايرو بايك

ذكرت محافظة القاهرة أنه سيتم إجراء بعض التعديلات بمشروع مشاركة الدراجات (كايرو بايك)؛ لعدم الالتزام بمعايير إدارة المنظومة وصيانة الدراجات.

وأوضحت المحافظة - في بيانٍ اليوم الأربعاء - أنه في خلال الأيام القادمة سيتم الانتهاء من تنفيذ التعديلات بدءًا من إعادة تأهيل النظام وصولًا لتوفير 500 دراجة و45 محطة لاستكمال تغطية هذا المشروع المهم للمحافظة.

وأضافت أنه لم يتم الالتزام بمعايير مقبولة لإدارة المنظومة وصيانة الدراجات، بالإضافة إلى عدم تفعيل التطبيق الرقمي لكي يشمل كافة وسائل الدفع المختلفة، لذلك قامت المحافظة بتكليف مشغل آخر له خبرة محلية ناجحة في مجال مشاركة الدراجات، بالقيام بالمشروع.

وتابعت أنه في ضوء حرصها على نجاح مشروع (كايرو بايك) تم تقييم شامل لأداء المشروع، بسبب ما وصل إليه من وضع لا يتناسب مع الشروط الفنية التي تم إعدادها بخبرات عالمية وبأحدث المواصفات من خلال شراكة المحافظة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركاء التنمية.

كايرو بايك

الأكثر قراءة

متاح الآن| نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

مرتضى منصور يعلن نيته تدشين حزب "الإخلاص"

محافظ شمال سيناء يسلم هدية الرئيس للأم المثالية

جامعة المنوفية تشارك في منتدى العلوم والتكنولوجيا الدولي بالصين

أسعار الأرز اليوم الأربعاء 7-6-2023

مليون و350 ألفًا.. مصر تسجل أكبر عدد من السياح خلال أبريل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردًا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية

عبدالوهاب الحمادي

حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر (1)

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟