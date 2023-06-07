الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كواليس الجلسة الثانية لقضية الأمير هاري.. خسر أصدقائه وحياته بسبب الصحافة

الأمير هاري قبل دخول
الأمير هاري قبل دخول قاعة المحكمة

وصل الأمير هاري إلى المحكمة العليا، حيث يستعد لليوم الثاني من جلسات المحكمة في الدعوى القضائية التي أقامها ضد صحيفة "ذا ميرور" البريطانية، بتهمة اختراق هاتفه.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وصل دوق ساسكس البالغ من العمر 38 عامًا، خارج مبنى رولز في وسط لندن في الساعة 9.52 صباحًا في سيارة رينج روفر سوداء وخرج مرتديًا بدلة داكنة وربطة عنق فضية.

كواليس الجلسة الثانية لمحاكمة هاري

وكشفت الصحيفة البريطانية، كواليس وصول الأمير هاري، حيث قال صباح الخير لكنه لم يرد على أسئلة الصحفيين قبل دخول المبنى واجتياز التفتيش الأمني لدخول قاعة المحكمة.

وواجه هاري خمس ساعات مرهقة من استجواب الشهود أمس، حيث أصبح أول فرد من أفراد العائلة المالكة يدلي بشهادته في محكمة علنية منذ أكثر من قرن.

وتابعت الصحيفة البريطانية، أن هاري وهو يقاضي صحف ميرور جروب للحصول على تعويضات عن مطالبات 140 مقالًا نشرتها عناوينها بين عامي 1996 و2010 تحتوي على معلومات تم جمعها باستخدام أساليب غير قانونية.

وأشارت إلى أن دوق ساسكس أخذ مقعده في صندوق الشهود بالمحكمة رقم 15 بمبنى رولز لاستئناف الإدلاء بشهادته حيث يواصل المحامي أندرو جرين كيه سي، الذي يمثل مجموعة صحف ميرور (MGN)، استجوابه.

وقال هاري: "لقد فقدت الصداقات تمامًا بلا داعٍ"، مضيفًا لاحقًا أن بعض أصدقائه "أصبحوا أهدافًا فورية".

قال الدوق لاحقًا إنه يمكن للإعلام الآن رؤية "مقدار ما أهدر من حياتي بسبب هذا الارتياب"، مضيفًا: "لقد سمعت دائمًا أن الناس يشيرون إلى والدتي على أنها مصابة بجنون العظمة، لكنها لم تكن كذلك".

وتابع: "لقد كانت والدتي تخشى ما كان يحدث لها بالفعل وأعلم الآن أنني كنت كذلك".

سُئل هاري عن سبب شكواه من المقالات في عناوين MGN في حين أن نفس المعلومات قد وضعت سابقًا في المجال العام من قبل وسائل الإعلام الأخرى، فقال الدوق إن فهمه هو أن صحفيي MGN استخدموا أساليب غير قانونية للحصول على زوايا "حصرية" للقصص الموجودة عن حياته أو لنقل القصة بطريقة ما.

وأضاف دوق ساسكس أنه عندما يتم الإعلان عن المعلومات التي أخبرها لعدد قليل من أعضاء دائرته الداخلية، "تبدأ دائرة أصدقائك في التقلص".

هاري المحكمة العليا القضائية ميرور دوق ساسكس

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