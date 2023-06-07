هل الإطارات المغناطيسية المتغيرة للنظارات "آمنة"؟

يبحث الكثير من الأشخاص الذين يعانون من ضعف النظر عن الإطارات المغناطيسية المتغيرة للنظارات لتغير شكل او إيطار النظارة وتحويلها إلى نظارة شمسية.

ووسط انتشار هذا الاختراع الذي وفر الوقت على أصحاب ضعف النظر بدء الكثير من الناس في البحث لمعرفة هل الإطارات المغناطيسية مؤثرة بالسلب على العين أو حتى على النظارة الطبية التي يرتديها الشخص.

ووفقاً لموقع “verywellhealth” ترصد “الدستور" في السطور التالية ما يجب مراعاته قبل تجربة الإطارات المغناطيسية؟ حتى لا تتلف نظاراتك الطبية وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

الإطارات المغناطيسية المتغيرة

تعتبر الإطارات المغناطيسية مريحة جداً لأصحاب النظارات النظر وانتشرت في الفترة الأخيرة ونالت إعجاب الكثير خصوصاً إنها غير مكلفة وتعمل على حماية العين من أشعة الشمس الضارة، وتحمي تلك الإطارات عينيك من الأشعة فوق البنفسجية.

وتأتي الإطارات المغناطيسية بألوان وأشكال وأحجام مختلفة ومستويات مختلفة فيمكنك استخدامها بدلاً من استخدام نظارة للنظر وواحدة لحمايتك من الشمس، وتلتزم العدستان الملونتان، المرتبطتان ببعضهما البعض بواسطة جسر لأنفك، بنظاراتك الطبية المعتادة بمساعدة المشابك أو المغناطيس.

ما يجب مراعاته قبل تجربة الإطارات المغناطيسية؟

إذا قررت استخدام إطارات مغناطيسية سريعة التثبيت لنظاراتك، يقول الخبراء إن هناك بعض النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار:

1 - اختر إطارات النظارات من العلامات التجارية ذات السمعة الطيبة، ويجب أن تتبع العلامات التجارية الموثوقة لوائح السلامة ومعايير الصناعة.

2 - تأكد من أن النظارات والإطارات تناسب وجهك بشكل صحيح، خصوصاً إذا كانت نظارتك وإطاراتك واسعة أو ضيقة جدًا، فقد يتسبب ذلك في الشعور بعدم الراحة.

3 - كن حريصاً عند وضع الإطارات وإزالتها، فقد يتسبب ذلك في كسرها أو انكسارها، وقد يؤدي عدم التعامل بلطف مع النظارات أو الإطارات إلى تشققها أو تآكلها بمرور الوقت.