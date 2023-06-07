الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تورشين لـ"الدستور": العودة للمفاوضات في السودان تتطلب الاتفاق على النقاط الجوهرية

الأكاديمي السوداني
الأكاديمي السوداني محمد تورشين

قال الأكاديمي السوداني محمد تورشين، إنه من المتوقع استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الفترة المقبلة، في ظل تمسك الجيش بحماية وحدة الدولة وطرد الدعم السريع من المباني والمنشآت التي يسيطر عليها.

وأعلن مجلس السيادة الانتقالي أمس عن تلقي الفريق أول عبد الفتاح البرهان اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان أكدا فيه أهمية منبر “جدة” وضرورة وصول المساعدات الإنسانية للسودانيين.

وقال تورشين في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه وإن كان هناك بعض البوادر لعودة المباحثات غير المباشرة في جدة بوساطة سعودية أمريكية بين الجيش السوداني والدعم السريع، إلا أن الجيش السوداني سيعمل بشكل حسيس لخوض مواجهات ومعارك عسكرية ضاربة في العدد من المناطق التي تتواجد فيها قوات الدعم السريع حيث تسيطر على المنشآت والمرافق وكذلك لمحاصرة ما تبقى من قوات الدعم السريع في قاعدة طيب الحسينات التي تتبع قوات الجيش.

txt

البرهان يؤكد لوزير الخارجية السعودى ثقته بمنبر جدة بما يقود لسلام مستدام

وتوقع السياسي السوداني أن تكون العمليات عنيفة وستسفر عن خسائر ضخمة جدا في العتاد وكذلك في الإمدادات اللوجستية للدعم السريع، مشيرا إلى أن استمرار المفاوضات سيتم وتعود لأنه لا يمكن للحرب أن تنتهي بدون أن يكون هناك مفاوضات.

 

مستقبل المفاوضات السودانية

وشدد تورشين، على أن المفاوضات ينبغي أن تكون واضحة المعالم تشمل خروج الدعم السريع من المستشفيات وكذلك المرافق الصحية والأحياء ومنازل المدنيين وتحديد نقاط لتجمعهم وتمركزهم وتحديد كيفية دمج هذه القوات وتسريح بعضها بجانب العودة للمفاوضات السياسية.

وأكد تورشين، أن هناك عناصر وقيادات لا تريد لهذه الحرب أن تتوقف وتريدها أن تستمر وخاصة قيادات الدعم السريع والآن مكان محمد حمدان دقلو قائد الدعم السريع غير معلوم ولكن نتحدث عن شقيقه وبعض القيادات العسكرية الرفعية وباعتبار أن انتهاء هذا الحرب يعني اختفائها تماما من المشهد وهذه الجزئية ينبغي للوساطة الدولية أن تتحدث عنها بكل صراحة ولو لزم الأمر يمكن تبدير خروج آمن له من السودان ومن الحياة السياسية والعسكرية السودانية.

واعتبر السياسي السوداني، أنه في حال عدم الاتفاق حول القضايا المهمة ستكون المفاوضات لا قيمة لها وسيكون هناك عملية عسكرية كبيرة جدا تكون نتائجها محاولة إنهاك الدعم السريع لكي يتم استثناء الكثير من عناصره. 

txt

ممثل السودان بالأمم المتحدة يرفض التدخل الدولى: نطالب بإدانة أممية للتمرد

السوداني الجيش السوداني السودان الدعم السريع تورشين البرهان

الأكثر قراءة

متاح الآن| نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

"الوزراء" يوافق على قانون لجوء الأجانب ويلزمهم بعدد من الضوابط

وزير الصحة: جائحة كورونا كشفت عن نقاط القوة والضعف فى أنظمة إفريقيا الصحية

تقارير: رئيس الوزراء الهندى يزور مصر يونيو الجارى

"عايشين في خطر".. نجلة مسن توفي تحت الأنقاض بالمنوفية تناشد المسؤولين بإعادة بناء المنزل

مرتضى منصور يعلن نيته تدشين حزب "الإخلاص"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردًا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية

عبدالوهاب الحمادي

حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر (1)

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟