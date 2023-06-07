تورشين لـ"الدستور": العودة للمفاوضات في السودان تتطلب الاتفاق على النقاط الجوهرية

قال الأكاديمي السوداني محمد تورشين، إنه من المتوقع استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الفترة المقبلة، في ظل تمسك الجيش بحماية وحدة الدولة وطرد الدعم السريع من المباني والمنشآت التي يسيطر عليها.

وأعلن مجلس السيادة الانتقالي أمس عن تلقي الفريق أول عبد الفتاح البرهان اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان أكدا فيه أهمية منبر “جدة” وضرورة وصول المساعدات الإنسانية للسودانيين.

وقال تورشين في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه وإن كان هناك بعض البوادر لعودة المباحثات غير المباشرة في جدة بوساطة سعودية أمريكية بين الجيش السوداني والدعم السريع، إلا أن الجيش السوداني سيعمل بشكل حسيس لخوض مواجهات ومعارك عسكرية ضاربة في العدد من المناطق التي تتواجد فيها قوات الدعم السريع حيث تسيطر على المنشآت والمرافق وكذلك لمحاصرة ما تبقى من قوات الدعم السريع في قاعدة طيب الحسينات التي تتبع قوات الجيش.

وتوقع السياسي السوداني أن تكون العمليات عنيفة وستسفر عن خسائر ضخمة جدا في العتاد وكذلك في الإمدادات اللوجستية للدعم السريع، مشيرا إلى أن استمرار المفاوضات سيتم وتعود لأنه لا يمكن للحرب أن تنتهي بدون أن يكون هناك مفاوضات.

مستقبل المفاوضات السودانية

وشدد تورشين، على أن المفاوضات ينبغي أن تكون واضحة المعالم تشمل خروج الدعم السريع من المستشفيات وكذلك المرافق الصحية والأحياء ومنازل المدنيين وتحديد نقاط لتجمعهم وتمركزهم وتحديد كيفية دمج هذه القوات وتسريح بعضها بجانب العودة للمفاوضات السياسية.

وأكد تورشين، أن هناك عناصر وقيادات لا تريد لهذه الحرب أن تتوقف وتريدها أن تستمر وخاصة قيادات الدعم السريع والآن مكان محمد حمدان دقلو قائد الدعم السريع غير معلوم ولكن نتحدث عن شقيقه وبعض القيادات العسكرية الرفعية وباعتبار أن انتهاء هذا الحرب يعني اختفائها تماما من المشهد وهذه الجزئية ينبغي للوساطة الدولية أن تتحدث عنها بكل صراحة ولو لزم الأمر يمكن تبدير خروج آمن له من السودان ومن الحياة السياسية والعسكرية السودانية.

واعتبر السياسي السوداني، أنه في حال عدم الاتفاق حول القضايا المهمة ستكون المفاوضات لا قيمة لها وسيكون هناك عملية عسكرية كبيرة جدا تكون نتائجها محاولة إنهاك الدعم السريع لكي يتم استثناء الكثير من عناصره.