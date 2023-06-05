الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ممثل السودان بالأمم المتحدة يرفض التدخل الدولى: نطالب بإدانة أممية للتمرد

السودان
السودان

رفض ممثل السودان بالأمم المتحدة، الإثنين، كل أشكال التدخل الدولي، مطالبًا بإدانة أممية للتمرد، مؤكدًا أن الخرطوم منفتحة على جميع المبادرات المتعلقة بالوضع الإنساني. 

وأضاف ممثل السودان بالأمم المتحدة: "علينا أولًا أن ننهي تمرد الدعم السريع ثم نتحدث عن عملية سياسية". 

وبعد قرابة شهرين، يرسل الصراع في السودان موجات من الجوع عبر منطقة هشة بالفعل، حيث يواصل مئات الآلاف من الأشخاص الفرار إلى البلدان المجاورة، ما يزيد من مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية المقلقة بالفعل، ويزيد من الضغط على الموارد لبرنامج الغذاء العالمي وغيرهم من المستجيبين الإنسانيين.

مع ذلك، يخطط برنامج الأغذية العالمي لإيصال المساعدات الغذائية إلى ما يقرب من ستة ملايين شخص الأكثر تضررًا من القتال، حيث أصبحت الاستجابة أكثر تفاعلًا، حيث يلوح موسم الأمطار في جميع أنحاء المنطقة، كما أن إنتاج الغذاء والخبز في السودان معرض للخطر.

يقول مايكل دانفورد، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لشرق إفريقيا: "كانت الاحتياجات الإنسانية في شرق إفريقيا هائلة حتى قبل اندلاع الصراع في السودان"، واصفًا الجفاف والفيضانات والقتال والأزمات الاقتصادية التي دمرت البلدان المجاورة في الأشهر الأخيرة، كان لها عامل رئيسي. 

ويضيف: "الآن، نزح أكثر من مليون شخص في السودان وسعى كثيرون آخرون إلى الحصول على الأمان في البلدان المجاورة التي تعاني بالفعل من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي". 

ومنذ اندلاع الاضطرابات في الدولة الواقعة شمال شرق إفريقيا في منتصف أبريل وصل الدعم الغذائي لبرنامج الأغذية العالمي إلى أكثر من 750 ألف شخص داخل السودان، بما في ذلك العاصمة الخرطوم في البلدان المجاورة يتلقى الآلاف من النازحين بسبب القتال أيضًا مساعدات من برنامج الأغذية العالمي تشمل وجبات جاهزة للأكل ودعمًا غذائيًا ونقدًا.

السودان الخرطوم التدخل الدولي ادانه الامم المتحدة التمرد

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